白委神隱、戰狼小姐姐參戰！黃智賢：假裝立委過乾癮爽嗎？
立法院內政委員會昨日由國民黨召委安排審查《選罷法》，引發藍綠發生嚴重肢體衝突，而民眾黨立委集體缺席，黨團主任陳智菡卻隻身前往與綠委舌戰，對此資深媒體人黃智賢質疑，陳智菡以為自己是立委嗎？過乾癮爽嗎？又是誰給她的權力，「是黃國昌還是柯文哲？」
記者陳威叡／台北報導
民眾黨團主張反對提高罷免門檻，但昨日委員會審查時集體缺席，而陳智菡卻隻身前往直播與綠委舌戰，對此黃智賢表示，民眾黨一直說反對提高罷免門檻，但是做的事，卻是不斷提高罷免門檻，讓罷免越加艱困。
黃智賢說，民眾黨團主任是助理不是委員，反觀立委麥玉珍，是內政委員會委員，但簽到後居然就跑掉了，而這位偉大的立委，昨天招了曾偷偷把台灣的紅心火龍果，偷偷違法帶回越南種。
黃智賢也質疑，黨團主任是否可以闖進委員會，可不可以在現場直播？可不可以在現場跟立委對嗆？可不可以發言？認為要嗆別的立委，應該是民眾黨立委來嗆，可不是讓助理可以無法無天惡搞。
最後黃智賢也說，自己沒學問，不知道以前有沒有這樣通天的助理？還以為自己是立委？假裝自己是立委過乾癮爽嗎？是誰給的權力，「憑什麼有這個權力？是黃國昌還是柯文哲？」