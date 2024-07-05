花蓮7年名店「黑金通」宣布熄燈！迎10年最慘暑假嘆：該如何道別

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黑金通老闆回憶，當初創業的兩間店在開幕接客前1小時，他因為過於緊張乾嘔了好幾次，類似乾嘔情況則分別是6年前的0206地震、疫情宣布停止內用的那刻以及這次的0403地震。0403地震後，黑金通被封鎖無法營業將近一個月，5月時恢復營運，「萬幸的是我們體質不錯，加上各位相挺，這兩個月的營業額比我想像中的好（苦笑）。」
不過，現在花蓮迎來10年來最不像暑假的暑假，黑金通老闆坦言，他相信所有花蓮人都在問自己「該離開嗎？」他也因此做出熄燈決定，並感傷地說「黑金通經歷今年7個年頭，產出20幾萬份餐點，有幾棟101的高度我就不知道了，也很多人從大學吃到現在，已經生了小孩，也很多人從30幾歲吃到了40歲，我依然沒有學會怎麼告別。」
黑金通老闆向每一位支持過他創業的朋友道謝，並宣布品牌將結束於2024年9月，未來若還有願意繼續支持他的人，歡迎繼續關注黑金通的粉絲專頁，「我們將繼續守在這塊美麗的土地上。」更感性寫下「花蓮依舊很美，沒有了大山，我們還有大海與美麗的風景，這塊美麗的土地上，有努力生活的一群人們，有空來花蓮走走吧。」
貼文曝光後，引來超過2千名網友前來按讚，眾人紛紛不捨直呼「好可惜啊，剛去吃過，很懷念，下次想說過去花蓮一定在過去品嚐，非常有特色餐點的味道」、「最難過的是，這狀況可能還會有n個」、「不管未來你們會再哪裡重新出發，一定會全力支持」。