台積電衝破千元大關還該買？他曝進場價格「只是剛開始」引熱議

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該名網友更表示，「1000元台積電只是剛開始」，先進製程3奈米以下，台積電可說是全世界沒有對手，幾乎不可能追上，不僅技術、資本門檻高，還要這個國家水電、土地基礎設施好，本土配合供應鏈齊全才有辦法，因此，台積電本益比就是要比照美股至少30倍。並點出978元進場，估算台積電目標價1500元到2000元，預計2000元退場。
該PO文一出就引發不少網友熱議，有網友贊同表示，「你會懷念900的台積電」、「你們會發現1500很快就來了」、「確定978買的到嗎？」、「2000也太小看了」、「1000塊以下是禮物」、「大立光都可以六千了，台積電三千很過分嗎」。
但也有網友持不同看法，「他是反串我先幫各位說」、「台積哪有沒對手 曲博說intel明年就可能追上了」、「不用考慮總體經濟跟地緣政治風險 目標價還真容易訂」、「川普選上的話要小心被開刀」、「htc當初也破千過」、「吳東進也是聽說宏達電1200多才是剛開始」、「你的退場是要放十年喔」、「倒也不用唬爛成這樣」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。