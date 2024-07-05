回顧千金股！大立光曾創6075元最高價　它曾進榜如今殞落讓人嘆息

台積電衝破千元大關還該買？他曝進場價格「只是剛開始」引熱議

▲台積電昨日股價突破千元大關，讓不少投資人嗨翻天，有網友分享自己的看法認為，台積電衝上1000元只是剛開始。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電昨日股價突破千元大關，讓不少投資人嗨翻天，有網友分享自己的看法認為，台積電衝上1000元只是剛開始。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

台積電昨日股價衝破千元大觀，讓不少投資人嗨翻天，直呼見證歷史性的一刻。不過，在台積電創下歷史新高價後，到底「該如何上車、股價拉回該買嗎？」成了許多股民關心的話題，便有網友認為，台積電衝上1000元「只是剛開始」，更直說先進製程3奈米以下，台積電可說是全世界沒有對手，自己看好直到2000元再退場，此文一出，引發不少網友熱議。

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台積電衝上千元大關，讓股民一同見證這歷史性的一刻，台股也跟著再刷新歷史新高點。有網友在批踢踢以「台積電，一千元才是開始」為題表示，很多人選擇在台積電1000元高歌離席，但他認為市場讓台積電摸到1000元，代表市場認可台積電的價值就是1000元以上。

該名網友更表示，「1000元台積電只是剛開始」，先進製程3奈米以下，台積電可說是全世界沒有對手，幾乎不可能追上，不僅技術、資本門檻高，還要這個國家水電、土地基礎設施好，本土配合供應鏈齊全才有辦法，因此，台積電本益比就是要比照美股至少30倍。並點出978元進場，估算台積電目標價1500元到2000元，預計2000元退場。

該PO文一出就引發不少網友熱議，有網友贊同表示，「你會懷念900的台積電」、「你們會發現1500很快就來了」、「確定978買的到嗎？」、「2000也太小看了」、「1000塊以下是禮物」、「大立光都可以六千了，台積電三千很過分嗎」。

但也有網友持不同看法，「他是反串我先幫各位說」、「台積哪有沒對手  曲博說intel明年就可能追上了」、「不用考慮總體經濟跟地緣政治風險 目標價還真容易訂」、「川普選上的話要小心被開刀」、「htc當初也破千過」、「吳東進也是聽說宏達電1200多才是剛開始」、「你的退場是要放十年喔」、「倒也不用唬爛成這樣」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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