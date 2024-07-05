美元回落！金價能否再創新高　外銀看好明年不排除衝上3000美元

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歐美時段，德國公布5月工業生產月減 1.6%，遠低於預估，歐元兌美元貶值，金價快速下跌2350.59美元，然因黎巴嫩真主黨表示使用無人機及火箭彈對以色列多處軍事基地發動攻擊，市場避險情緒升溫，帶動金價走高至2361 美元，惟晚間美國適逢國慶日休市，市場交投清淡，金價維持於2355至2361美元間狹幅震盪，今日則在2363美元附近盤整。
展望後市，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，今年金價已創過一次新高，預期在美國啟動降息後，金價還是有可能再回到2400美元，甚至創新高，主要除降息因素之外，還有避險需求，包括俄烏、中東地緣政治未除，還有若川普再當選美國總統，新興國家央行可能會增持黃金做外匯準備，這些都有助金價上漲，目前金價上看2430美元，不排除未來有進一步看到2450美元，甚至2500美元的可能。
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，黃金仍是投資組合的多元配置的部位，短線上由於聯準會利率預期的波動和中國大陸央行購買黃金的速度放緩，未來3個月金價可能在每盎司2300美元附近窄幅波動，但預估未來12個月，受到各大央行儲備多元化、降息週期的開始及實體黃金消費需求帶動，金價可能達到每盎司2450美元。
花旗銀行也提到，在2024年第1季，中國和中央銀行的黃金投資需求已達到金礦供應量的85%，過去2年平均超過70%，並預測黃金投資需求將繼續上升，可能在未來12-18個月內吸收幾乎所有的金礦供應量，有利2025年金價來到2700至3000美元水準。
世界黃金協會研究主管Juan Carlos Artigas認為，雖然目前金市缺乏明顯的催化劑，但地緣政治衝突不斷、經濟放緩的威脅跟停滯性通膨，將繼續帶給金價支撐的環境，也預計下半年全球央行將持續購買黃金，雖難以達到過去兩年的紀錄，但預計會超過10年平均水準的500公噸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。