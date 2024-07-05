陳冠全加盟臺北台新戰神選擇62號！原因有「洋蔥」　緬懷已逝亡父

我是廣告 請繼續往下閱讀
有「超跑坦克」之稱的陳冠全，厚實的身材搭配靈活的腳步，於防守端上以扎實苦工帶來貢獻，力扛洋將無所畏懼，其外圍投射能力及籃下勾射的招牌武器，也能在進攻端適時為球隊挺身而出。
臺北戰神代理總教練許皓程期許他能繼續發揮好身手，於攻守兩端都有所發揮，他更進一步提到，「很多球迷認為澎澎打球很猶豫，但我對他的了解，他是一名具備團隊意識的球員，為了幫助團隊有更好的表現，能配合調整自身角色，為團隊製造更多進攻機會。」
陳冠全拚上62號戰袍 原因有洋蔥
有別於過往習慣的15、30號球衣，陳冠全將披上「62」戰袍出發，是為了緬懷已逝的父親，他說：「爸爸在今年6月20日離開了我，他一直都是默默為家裡付出，默默支持我，希望穿上這件球衣，能繼續感受他的陪伴，帶著他的鼓勵前行。」
轉戰戰神後的陳冠全，因球隊中有許多過去的隊友，包含黃聰翰、陳文宏、張耕淯與孫思堯，對於新環境並不感到陌生，聊到與小台黃聰翰的好感情，他笑稱「以前南山的時候我們都住在一起，他把我全身上下都看過了。」
而前幾天小台也有傳達關心，陳冠全表示：「那時候還沒定案，沒有辦法跟他分享好消息。」甫簽完合約的他甜蜜的說：「小台我來了！」近期陳冠全於中華藍隊集訓中，即將征戰瓊斯盃，球團祝福他能有好表現，幫助國家隊拿下每場勝利，也號召戰友們一起來為澎澎加油。