鄭弘儀「瘦了一大圈」重磅回歸三立 暫別政論界親曝新動態
資深政論節目主持人鄭弘儀正式宣布重回三立新聞台，去（2023）年他因病告別政論節目《鄭知道了》後，今年7月推出全新旗艦訪談節目《話時代人物》，瘦了一圈的他目前健康狀況良好，將和節目來賓暢談生命中乘風破浪的故事，以及他們深耕事業、奉獻時代的心路歷程。首集邀請到來自高雄的台灣龐克樂團「滅火器樂團」準備談及出道的往事和分享一路走來經營樂團的辛酸。
記者史平旭／綜合報導
去年3月，鄭弘儀因身體檢查食查出冠狀動脈硬化等健康問題飛往美國養病生活，暫別《鄭知道了》；總統大選期間雖然短暫回歸節目4個月，但在3月二度告假。如今休息4個月後，如今紅潤氣色的鄭弘儀再次走進攝影棚，帶著全新談話節目回歸主持人身分。談及以往主持的政論節目，他坦言：「議題跟著時事走，每天和時間賽跑」「偶而累到想趴著休息，但也睡不著其實滿煎熬的。」暫別政論舞台，轉作人物訪談的鄭弘儀分享製作理念就是希望記錄更多台灣土地上的奮鬥故事，節目來賓邀請對象擴及百工百業，無論是具有標竿影響力的時代人物，或是對大時代有深刻影響的小人物，都想邀請他們出演。
《話時代人物》第1集來賓邀請到是龐克搖滾樂團「滅火器樂團」，樂團特別為節目精心安排木吉他伴奏的現場彈唱，主唱楊大正也談起出道的往事，經營樂團的辛酸、離鄉背井的生活，過程中也一度哽咽。在訪談聊天的時候，鄭弘儀也順手拿出手機問楊大正：「這是你的小孩嗎？」笑說因為自己非常喜歡小孩，同樣是爸爸的兩人，居然忍不住在節目上聊起爸爸經！將自己擅長、也是觀眾鍾愛的「掏心式對話」用在與嘉賓的對談上。
〈話時代人物〉將於7月7日起，每周日晚上8點在54台三立新聞台播出，鄭弘儀和受訪來賓一起說著每個人的人生故事。第2集則是則是邀請到巴黎奧運拳擊國手賴主恩，鄭弘儀現場即興，請賴主恩以教授初學者方式給他指導，從過程中感受國手養成的血淚心情。