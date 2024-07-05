英國下任首相是他！平民律師出身　施凱爾曾2度來台灣

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1962年9月2日，施凱爾出生於倫敦，家中有4個小孩，他自幼在英格蘭東南部的薩里長大，父親是工廠工人、母親則是護士，他經常說自己是工人階級出身，完全不屬於倫敦自由派菁英典型。
施凱爾的家庭是死忠的工黨支持者，就連他的名字，都是源於蘇格蘭礦工基爾·哈迪（Keir Hardie），他是工黨的創始人、亦是工黨首任領袖。
法律專業、50多歲始入政壇
施凱爾畢業於利茲大學（Leeds University）法律學系，是全家第一個上大學的孩子，之後還拿到牛津大學的法律碩士，1987年取得律師資格，多次經手英國及大型企業的人權訴訟案件，而後進入皇家檢控署（CPS）出任檢察總長，並因為對司法的傑出貢獻，在2014年受封爵位。
施凱爾正式踏入政壇，是在2015年代表工黨當選議員，而後又擔任工黨「影子脫歐事務大臣」。2019年底，因工黨在大選遭遇空前慘敗，議席大減，極左政治家柯賓（Jeremy Corbyn）隨後宣布辭去工黨黨魁一職，次年舉行黨魁選舉，施凱爾擊敗朗貝莉（Rebecca Long-Bailey）與麗莎南迪（Lisa Nandy），成為工黨黨魁。
與柯賓不同，施凱爾致力於讓工黨回歸中間立場，吸引更多選民，擔任黨魁後積極推動黨內改革，將工黨從極左派拉回中間道路。
2度來台
根據英國《衛報》報導，施凱爾曾在2016年、2018年訪台，與時任副總統陳建仁、時任法務部長邱太三對談，主要是為了遊說廢除死刑，認為死刑並不能有效威懾犯罪。
當時施凱爾曾表示，對他個人和英國而言，遵守國際人權始終是核心所在，也是他畢生職涯挹注的重心，而前往台灣則是維持英國對國際人權承諾的一部分。