1歲童「喉嚨破洞不敢喝奶」！暑假腸病毒仍流行 醫曝7成病童感染
腸病毒疫情未見緩解，根據疾管署資料顯示，上週門診人數較前一週微幅成長，衛福部台中醫院小兒感染科醫師徐浩庭指出，近1個月就醫病童有7成感染腸病毒，主要症狀為喉嚨痛、手腳有水泡，患者中有1/3為手足口症。並提到有一家3兄弟感染腸病毒，1歲弟弟喉嚨破洞，住院5天治療才康復出院。
記者魏妤庭／台北報導
徐浩庭表示，近日就醫的病童，除了新冠、流感外，有7成為腸病毒，主要病症是喉嚨痛、手腳有水泡，1/3為手足口症，其他是泡疹性咽峽炎。有病例是有一家3兄弟先後感染腸病毒，其中1歲男童因高燒、食慾不振就診，喉嚨破洞痛到不敢喝奶、吃東西，連口水都不敢吞，因此口水流不停。因擔心男童不進食導致脫水，便收治住院，期間進行疼痛控制與靜脈營養輸液，住院3日後才恢復正常進食、5日後出院。
根據疾管署最新監測資料顯示，6/23到6/29間，腸病毒急診人數為19341人，較前一週19233人有些為成長。徐浩庭表示，腸病毒約每3到4年大流行1次，2019年大流行後，新冠疫情防疫措施，使得腸病毒已有超過4年沒有大流行，但今年從3月開始增加，要提高警覺可能會大流行。腸病毒型別多元，除了腸病毒71型可以接種預防外，家有幼童家長無論是否曾染腸病毒，可接種疫苗預防併發重症。
同時，徐浩庭提醒，民眾濕洗手、戴口罩，環境使用漂白水消毒。若家長發現孩子高燒不退，合併出現嘔吐、嗜睡、肌跳躍等重症前兆症狀，應立即送醫。