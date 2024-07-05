特企／慶祝臺南建城400年 統一蜜豆人做客 限量蜜豆奶闖關領取
為迎接臺南400，今年臺南文化局依據各地文教場館的屬性與特色，推出不同的藝文展演，其中，隆田Cha Cha園區是主打親子友友善、推廣臺南文資的教育園區；而統一蜜豆奶也是大人心中經典、小孩嗜口愛喝的品牌，為共同響應臺南400盛事，由渡槽兄與園區不同吉祥物帶領蜜豆人認識臺南文化資產作為特展主題，別具意義!
統一蜜豆奶此次為了引領民眾探尋、加深對隆田的印象，將其展場內的視覺主題，深度結合當地的特殊風貌與古蹟，且為了落實寓教於樂，更是與園區的吉祥物共同設置親子關卡，包含：暢遊隆田的QA問答、認識黃豆的營養價值與豆漿的製作過程，還有響應利樂包的環保DIY等活動。希望透過這樣好玩又好喝的活動，為參加展覽的親子家庭增溫、增添現代爸媽與孩子暑假的美好回憶！
隆田Cha Cha園區表示，特展期間利樂包DIY體驗每日限量30名，(時段11:00/13:00/15:00，每時段共10名)，而民眾參觀特展時若同步完成闖關，亦可免費獲得統一陽光無加糖豆奶或統一蜜豆奶一瓶(口味隨機)，每日限量200瓶，歡迎民眾盡早購票入園後至園區丁倉報名DIY或完成闖關，把握時間與蜜豆奶歡度暑假!