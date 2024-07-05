開鍘陳亭妃！正國會：違反決策且立場不變決議除名

民進黨將在本月21日召開全代會，屬正國會系統的立委陳亭妃未配合派系運作，自行前往登記參選中執委，引發茶壺風暴，正國會今（5）日再度召開會議，會議結束後發出聲明說明違反決策會議成員在會議過程中仍未能改變立場，基於組織成員應有認同團隊決策、承擔會員權利與義務責任，決議針對3名成員（陳亭妃、何文海、陳怡君）違紀情事，做出除名處分。
記者陳威叡／台北報導
正國會今日再度召開會議定奪是否開除陳亭妃，會議結束後於下午3時許發出聲明，說明成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中執評委，違反正國會重大決議，予以除名。
正國會說明，黨職改選在即，為求認同組織運作成員團結合作，在上月3日召開擴大決策會議，決議團隊共同推派代表進行登記。
正國會指出，在中執評委選舉登記之際，何文海、陳怡君未依循決策會議推派候選人決議逕自登記參選，違反擴大決策會議事項。
正國會指出，基於團隊合作立場，在上月28日再度召開決策委員會，決議若何文海、陳怡君與陳亭妃若有意回歸團隊運作，應於今日決策會議前，將全代名單提交給決策會議，以配合組織配票。
正國會說，但在今日會議中，違反決策會議成員仍未能改變立場，基於組織成員應有認同團隊決策ㄓ、承擔會員權利與義務之責任，會議決議針對三位成員違紀情事，做出除名處分。