提案修法遭退回！翁曉玲嗆民進黨：包庇少數大法官　維護少數政府

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不過翁曉玲反嗆，《憲法》明定大法官是15人，目的就是在確保憲法法庭審理案件能夠涵蓋多元意見和觀點，避免少數大法官主導判決，影響裁判的質量和深度，造成公眾對大法官公信力的下降，破壞司法公信力。而現行《憲法訴訟法》作成憲法裁判基礎是大法官「現有總額」，但是對於「現有總額」，並未定義。
翁曉玲說，若遇到極端情形，15人扣除迴避、屆滿、辭職、去職或死亡等情形，只剩5、6位，又未獲補提名時，則極少數的大法官也可以作成判決，顯然與《憲法》規定15人合議審判之精神不符，而有違憲之虞。觀察外國法例，日本及法國等國家都是規定大法官出席人數必須達一定數額（總額9人的法國憲法委員會，須有7人出席才能開會；而同樣有15位法官的日本，則需要9人才能開庭）。
翁曉玲說，他提案修法，目的是要將《憲法訴訟法》中沒有明確規定現有總額定義清楚，確立未來大法官所作成的憲法法院判決，至少一定要有法定人數過半的通過（8人同意），才具有民主正當性。否則任憑少數大法官就可以作成判決，不僅不符合憲法增修條文的意旨，也不符合民主原則。這樣的修法，才能導正憲法訴訟法可能違憲的規定，與癱瘓憲法法庭毫無關係。
翁曉玲說，當釋憲案涉及人民權利及國家法律制度時，若只要3、4位大法官就可以決定，請問人民可以接受嗎？