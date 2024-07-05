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提案修法遭退回！翁曉玲嗆民進黨：包庇少數大法官　維護少數政府

▲國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，遭民進黨退回。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，遭民進黨退回。（圖／NOWnews攝影中心）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委翁曉玲認為，為避免少數大法官決定憲法法庭判決，提案修《憲法訴訟法》，明定所謂的「大法官現有總額」，應依《憲法》規定的大法官人數，也就是15人。但提案遭民進黨退回，翁曉玲痛批，民進黨顯然是不想建立制度，繼續包庇少數大法官、維護少數政府。

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民進黨認為，10月有7位大法官的任期屆滿，萬一藍營杯葛總統提名的大法官人選，遲遲不通過，那照翁曉玲版本所訂的現額15人定義，剩下的8位大法官就難以召開憲法法庭，進而破壞國家的憲政運作。

不過翁曉玲反嗆，《憲法》明定大法官是15人，目的就是在確保憲法法庭審理案件能夠涵蓋多元意見和觀點，避免少數大法官主導判決，影響裁判的質量和深度，造成公眾對大法官公信力的下降，破壞司法公信力。而現行《憲法訴訟法》作成憲法裁判基礎是大法官「現有總額」，但是對於「現有總額」，並未定義。

翁曉玲說，若遇到極端情形，15人扣除迴避、屆滿、辭職、去職或死亡等情形，只剩5、6位，又未獲補提名時，則極少數的大法官也可以作成判決，顯然與《憲法》規定15人合議審判之精神不符，而有違憲之虞。觀察外國法例，日本及法國等國家都是規定大法官出席人數必須達一定數額（總額9人的法國憲法委員會，須有7人出席才能開會；而同樣有15位法官的日本，則需要9人才能開庭）。

翁曉玲說，他提案修法，目的是要將《憲法訴訟法》中沒有明確規定現有總額定義清楚，確立未來大法官所作成的憲法法院判決，至少一定要有法定人數過半的通過（8人同意），才具有民主正當性。否則任憑少數大法官就可以作成判決，不僅不符合憲法增修條文的意旨，也不符合民主原則。這樣的修法，才能導正憲法訴訟法可能違憲的規定，與癱瘓憲法法庭毫無關係。

翁曉玲說，當釋憲案涉及人民權利及國家法律制度時，若只要3、4位大法官就可以決定，請問人民可以接受嗎？

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