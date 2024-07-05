菲律賓外送員帶鴨子上班！商場緊跟在後　逗趣畫面曝

日圓時隔20年新鈔！萬元面額換他有原因　矢板明夫曝民間傳說

▲日本睽違20年再度發行新鈔，面額分別為1萬日圓、5000日圓、1000日圓。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本睽違20年再度發行新鈔，面額分別為1萬日圓、5000日圓、1000日圓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本於7月3日正式發行面額為1000日圓、5000日圓、1萬日圓的新鈔，成為自2004年以來，時隔20年首度換新鈔，鈔券上的肖像改為3位19世紀至20世紀初的智識與文化巨擘。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，此次在日本紙幣上登場的，沒有軍人、也沒有政客，都是為人類文明進步做出貢獻的人物，且都有各自意涵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在日圓新鈔發行之後，矢板明夫在臉書上表示，日本基本上每隔一段時間都會發新的紙幣。其主要目的是使用最新的印刷技術，來杜絕假鈔流行。「值得注意的是，在日本紙幣上登場的，沒有軍人、也沒有政客，都是為人類文明進步做出貢獻的人物。」

矢板明夫提到，福澤諭吉頭像的一萬日幣，是1984年登場的，已經使用了40年，這一次變成了比他小五歲的澀澤榮一。有人說，福澤諭吉被印上紙幣的時候，日本經濟非常好，但社會上思想空虛，所以請出了思想家。而現在，日本的經濟較差，所以，又請出了一位企業家，希望能夠透過紙幣上的頭像來激勵社會。，「聽起來好像有一點道理」。

矢板明夫也針對了在新鈔上的3名人物進行介紹。1萬日圓的澀澤榮一被稱為「日本資本主義之父」，在幕末期間侍奉第15代將軍德川慶喜。明治維新後在政府中任職。之後，創立日本第1家銀行「第一國立銀行」、現在的三菱東京日聯銀行，並參與了超過500家企業的創立。

5000日圓面額上的津田梅子，是明治政府派往歐美的「岩倉使節團」中第一位女性留學生。津田梅子於1900年創立日本第1所私立女子高等教育機構「女子英學塾」、現在的津田塾大學，一生致力於提高女性地位和尊重女性個性的教育。

1000日圓的北里柴三郎，有著「現代醫學之父」稱呼，過去為治療傳染病發展做出了卓越的貢獻。北里柴三郎曾留學德國，並師從細菌學家柯霍，首次在世界上培養出破傷風菌，開發出治療方法。返回日本後，持續從事傳染病預防和細菌學研究，於1894年前往香港調查鼠疫病原體，發現了鼠疫菌。北里柴三郎創立了北里研究所（北里大學前身），並積極支持創立慶應大學醫學部。


日圓新鈔今上路！1.6兆送抵各金融機構　仍有販賣機無法使用

日圓新鈔7/3發行！每張紙幣製作成本創新高

暑假遊日注意！日本7月換新鈔　飲料販賣機、繳費機還未完成升級

日本7月將換新鈔！日媒點出2大可能狀況　自動販賣機恐無法使用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代