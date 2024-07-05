日圓時隔20年新鈔！萬元面額換他有原因　矢板明夫曝民間傳說

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矢板明夫提到，福澤諭吉頭像的一萬日幣，是1984年登場的，已經使用了40年，這一次變成了比他小五歲的澀澤榮一。有人說，福澤諭吉被印上紙幣的時候，日本經濟非常好，但社會上思想空虛，所以請出了思想家。而現在，日本的經濟較差，所以，又請出了一位企業家，希望能夠透過紙幣上的頭像來激勵社會。，「聽起來好像有一點道理」。
矢板明夫也針對了在新鈔上的3名人物進行介紹。1萬日圓的澀澤榮一被稱為「日本資本主義之父」，在幕末期間侍奉第15代將軍德川慶喜。明治維新後在政府中任職。之後，創立日本第1家銀行「第一國立銀行」、現在的三菱東京日聯銀行，並參與了超過500家企業的創立。
5000日圓面額上的津田梅子，是明治政府派往歐美的「岩倉使節團」中第一位女性留學生。津田梅子於1900年創立日本第1所私立女子高等教育機構「女子英學塾」、現在的津田塾大學，一生致力於提高女性地位和尊重女性個性的教育。
1000日圓的北里柴三郎，有著「現代醫學之父」稱呼，過去為治療傳染病發展做出了卓越的貢獻。北里柴三郎曾留學德國，並師從細菌學家柯霍，首次在世界上培養出破傷風菌，開發出治療方法。返回日本後，持續從事傳染病預防和細菌學研究，於1894年前往香港調查鼠疫病原體，發現了鼠疫菌。北里柴三郎創立了北里研究所（北里大學前身），並積極支持創立慶應大學醫學部。