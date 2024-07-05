遭正國會除名！陳亭妃：堅信民意最大、往中常委目標努力
民進黨將在本月21日召開全代會，屬正國會系統的立委陳亭妃未配合派系運作，自行前往登記參選中執委，引發茶壺風暴，正國會今（5）日再度召開會議，決議將陳亭妃除名，對此陳亭妃也透過社群平台發聲，說明堅持選中常委是希望多參與黨務，協助主席賴清德推動國家發展的未來大計，但不知曾幾何時這兩樣變成衝突，強調堅信民意最大，會繼續往中常委的目標努力。
記者陳威叡／台北報導
對於遭正國會除名，陳亭妃也立即發出聲明，說明正國會的宗旨是實現台灣成為正常國家，不論現在、過去、未來，自己都會堅持這樣的理念，這17年來也為了正國會一直朝著這個目標進行，從來沒有離開過正國會這個大家庭。
陳亭妃也解釋，堅持選中常委是希望能夠多參與黨務工作，協助主席賴清德推動國家發展的未來大計，但不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突，更何況正國會本來就有兩席中常委的空間，一直以來都是一起把正國會的餅做大，且正國會曾有過7席中執委，再加上正國會目前只有確定一席中常委的名單，因此希望爭取正國會第二席中常委的機會，想法就這麼簡單。
最後陳亭妃感謝大家的關心，但她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力，還有很多使命要大家共同去完成，現在國會的亂象，更應該團結在一起，因為要繼續為台灣共同努力，「民進黨加油！台灣加油！」