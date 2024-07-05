林志玲帶2歲兒子逛遊樂場！拿水壺又幫忙拍照 路人：最多像30歲
49歲林志玲與小7歲AKIRA（黑澤良平）6月度過結婚5周年，婚後小倆口台日兩地跑，前陣子為照顧女方雙親才搬回台灣住，近日有網友在日本目擊林志玲帶兒子到遊戲場放電，她彎腰餵孩子喝水等畫面曝光，女神被認出後也親切回應。
記者楊穎軒／綜合報導
一名女網友昨天晚上在小紅書發文，透露帶小孩到日本東京都台場的連鎖兒童遊戲場玩耍，身邊突然出現一位個子高䠷又纖瘦的媽媽，仔細一看發現居然是林志玲，她默默地跟女神打招呼，林志玲溫柔地點點頭，原PO後續沒有再打擾，「本人真的很低調，只有我一個人認出了她。」
曝光的照片，林志玲紮高馬尾，穿哆啦A夢的T恤、貼腿丹寧褲，揹著媽媽包和小水壺，與兒子一起玩遊樂器材，她全程緊盯愛子的狀況，除了幫忙拍照記錄，還拿水給兒子喝，女網友表示，林志玲身邊沒保母，形容對方：「她真的很少女，看起來最多30多（歲）這樣！」
網友看到林志玲1打1帶娃的相片後，紛紛留言：「好高，在日本應該是非常醒目的身高了」、「像25歲」、「這種身高、身材的女生，應該是路過都會瞄一眼」、「女神和我帶娃的行程也差不多」、「好想林志玲當我媽，可是...」