台灣漁船遭中國、日本扣押 謝龍介怒轟賴清德：別選上翻臉不認人
澎湖漁船「大進滿88號」日前在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將5人1船押往中國，至今雙方仍在交涉中；今（5）日又傳出基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船疑似闖入日本海域捕魚，遭到日本保安廳公務船攔截。對此，國民黨立委謝龍介表示，「請問賴清德總統，你什麼時候才要出來說句話？對中國大陸不吭聲，對你最熟悉的日本也不吭聲嗎？」
政治中心／綜合報導
謝龍介在臉書發文指出，澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日遭對岸海警扣押，直至今日已經三天；過去台灣漁船被扣，最多在被扣第二天，繳清罰金，就能返回台灣，但這次不僅仍未返台，政府聲稱交涉中也無成效，甚至被扣船員還音訊全無。而就在今天稍早，又傳出基隆籍漁船被日本海上保安廳公務船扣押，「請問賴清德總統，你什麼時候才要出來說句話？對中國大陸不吭聲，對你最熟悉的日本也不吭聲嗎？」
謝龍介直指，賴清德過去三天在民進黨中執會上，稱讚立委沈柏洋和吳思瑤，批評在野黨，就是沒有關心被扣漁民。早先賴清德拋出「新兩國論」，他曾苦口婆心勸賴切莫操之過急，暴虎馮河，「如今對岸真的對台態度轉為強硬，不肯釋放台灣漁船，我方又無法交涉，倒霉的都是老百姓，請問賴總統你有什麼對策因應？後續該怎麼避免類似事件再次發生？」
謝龍介說，台灣安全是嚴肅課題，兩岸關係，地緣政治更是每一位總統的必考題，「希望賴總統履行承諾，不要像你承諾的國情報告一樣，選上了，就翻臉不認。」