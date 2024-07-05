62歲劉德華PK流量小生！百花獎入圍名單曝 粉絲看傻：內娛完了
中國第37屆大眾電影百花獎頒獎典禮即將在8月2日在四川成都盛大舉行，而官方也在2日公布入圍名單，在最佳男主角獎的入圍名單中可以看到有劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興等人，而入圍最佳女主角獎的則有賈玲、馬麗、王智、倪妮、殷桃，名單出爐後，掀起中國網友熱烈討論，其中，62歲的劉德華力抗決一票「流量小生」最讓人驚訝，甚至有網友直言：「內娛要完蛋了！」引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
中國大眾電影百花獎近日公布入圍名單後，在網路上掀起熱烈的討論，入圍名單中可以感受到競爭非常激烈，入圍者們的實力也是備受肯定，不過卻依然引起爭議，像是在「最佳男主角獎」的入圍名單裡包含：劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，不少中國網友對於「香港天王」對決一票「流量小生」一事，認為相當格格不入。另外也有網友指出「沈騰、張譯、王寶強」這些真正實力派演員都沒上榜，讓網友直言看不下去，更質疑百花獎的評選標準有問題。
大眾電影百花獎入圍名單曝光後，中國網友都紛紛認為是讓外界看笑話的，除了「百花獎 笑話」登上微博熱搜榜之外，還有網友痛批「最荒謬的就是最佳男主角的名單」、「內娛...看來也要完蛋了」、「這不用選也知道誰會得獎吧」、「天王對上流量小生，根本沒得比。」還有中國網友建議刪掉劉德華，「直接讓流量小生對決就好。」不過也有網友認為，流量小生們也有在努力轉型，實力都有所突破，「在得獎者真正出爐之前，誰都說不準。」