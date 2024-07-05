正國會開鍘！稱陳亭妃一意孤行 陳茂松：祝她心想事成
民進黨將在本月21日召開全代會，屬正國會系統的立委陳亭妃未配合派系運作，自行前往登記參選中執委，引發茶壺風暴，正國會今（5）日再度召開會議，決議將陳亭妃除名。對此代表正國會的中常委陳茂松表示，陳亭妃堅持要中常委才能談，這跟中國說台灣是他們的再來談一樣，而陳亭妃一意孤行，大家的意見都聽不下去，大家當然是希望她繼續留在派系奮鬥，但她腦筋轉不過來，「就祝福她心想事成、萬事如意。」
記者陳威叡／台北報導
正國會決議將陳亭妃開除，陳茂松受訪時表示，此舉是要給大家看正國會是有紀律的團體，陳亭妃說要一定爭取中常委，不願把黨代表名單交出來，跟派系決策不同，這跟中國說台灣是他們的再來談一樣，正國會當然不能接受，最後決策委員多數認為要除名。
陳茂松說，陳亭妃在會議中大家的意見都聽不進去，一意孤行說一定要當中常委，但當初爭取台南市長時，黃偉哲連中執委都不是，因此中常委跟爭取台南市長是兩回事。
陳茂松說，不敢說正國會還有兩席中常委的席次，但陳亭妃在的話兩席沒有問題，但現在有這個裂痕在，就朝兩席去努力，而陳亭妃腦筋轉不過來、想不開，「就祝福她心想事成、萬事如意。」