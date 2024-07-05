台積電突破千元大關！台股科技基金漲逾9% 這4檔報酬率表現佳
AI題材發威下，不論美股、台股近日表現皆亮眼，美股昨（4）日那斯達克指數與S&P500指數雙雙改寫收盤新高價，台股則在台積電股價站上千元大關帶動下，來到23522點，刷新歷史新高，大漲350點、漲幅也達到1.51%，相關基金績效也跟著水漲船高。法人指出，前10強中有近半數都由台股科技基金包辦，漲幅9%到10.5%間，包含PGIM保德信科技島、景順台灣科技、安聯台灣科技、富邦科技等。
記者魏妤庭／台北報導
法人表示，盤點科技型股票基金6月以來的績效，前10強中有近半數由台股科技基金包辦，漲幅9%到10.5%，包含PGIM保德信科技島、景順台灣科技、安聯台灣科技、富邦科技等，明顯優於61檔同類型平均6.94%的報酬率，反映出這波AI題材台股因為擁有完整的供應鏈，搭配高度聚焦AI供應鏈的選股策略，基金績效表現明顯勝出。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，今年來美台股市漲幅，S&P 500指數上漲16.08%，那斯達克指數漲幅21.16%，同期間台股大漲31.18%，細看電子指數與半導體指數漲幅更是高達41.89%、52.76%，可發現台股漲勢甚至超越美股表現，受惠於AI熱潮為全球科技帶來強勁動能。
黃新迪指出，聯準會會議記錄顯示多數官員認為通膨降溫，加上小非農、ISM服務業指數等數據也同步下滑，強化9月降息預期。下半年進入科技業新品旺季，有利科技股多頭氣勢續旺。並指出台積電法說會，屆時對科技股的展望，將成為下半年重點風向球。
法人建議，看好科技產業在生成式AI的高速發展之下，不妨挑選布局高純度AI供應鏈之相關基金，一次掌握晶圓代工、伺服器、散熱與先進封裝、關鍵零組件、IC設計等台股優勢AI商機。
※【NOWnews 今日新聞
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