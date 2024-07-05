妹子超愛穿！真理褲「歷史正確名稱」曝光 一票人傻眼：超難聯想
近幾年復古風潮吹起，許多年輕女生開始流行起懷舊服飾，其中一款「真理褲」具有運動元素又能展露身材，成為許多少女的必備單品。然而就有一名日本網友不知道「真理褲」這個稱呼，想搜尋卻只能打零碎的關鍵字，直到他偶然得知這款短褲正式名稱為「海豚褲」，才終於獲得解答，引起不少網友熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友在社群平台X發文，先前他還不知道「真理褲」這個稱呼，想要搜尋時只能以「色色、大腿、短褲」等關鍵字去搜尋，雖然也確實搜到了結果，但這並非日本的正式稱呼，讓他依舊困惑不已。
直到原PO某次意外在繪師rainorimen的作品中，發現這款短褲的正式名稱叫做「ドルフィンパンツ（海豚褲）」，這才得知這款短褲的真正名稱，也讓他特地發文感謝這位繪師。貼文曝光後，不少網友笑喊「沒想到Google能get到你」、「我也不知道原來叫這個」、「正解完全聯想不到吧」、「多少人跟原PO用同樣方式搜尋」。
事實上，真理褲是由美國一間競技與休閒泳裝製造商「Dolfin Swimwear」，於80年代首先製作生產，在歐美地區廣為流行後，當地人就以品牌名延伸取為「海豚褲（Dolphin shorts）」，但這款運動短褲近年再度於年輕一輩流行起來，眾人卻早已遺忘最初的名稱。