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英保守黨慘敗！「最短命首相」特拉斯丟議員席次　去年曾來台訪問

▲英國前「最短命首相」特拉斯確定在選區西南諾福克郡輸給工黨對手，英國媒體表示，特拉斯丟掉議員席次是保守黨本次災難性的選舉中最大的打擊之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國前「最短命首相」特拉斯確定在選區西南諾福克郡輸給工黨對手，英國媒體表示，特拉斯丟掉議員席次是保守黨本次災難性的選舉中最大的打擊之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

英國國會大選於當地時間4日落幕，目前正在進行最後計票階段，但是選戰大勢已定，執政14年的保守黨（Conservative Party）迎來史詩級慘敗，前首相特拉斯（Liz Truss）也確定在選區西南諾福克郡（South West Norfolk）輸給工黨對手，英國媒體表示，特拉斯丟掉議員席次是保守黨本次災難性的選舉中最大的打擊之一。

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根據《衛報》報導，特拉斯2022年9月接任首相，在任僅49天就下台，創下歷代英國首相的最短任期紀錄。雖然特拉斯短暫且混亂的任期受到許多批評，但外界一般認為她守住議員席次沒有問題，不料開票出來卻意外落馬。

特拉斯上次大選在西南諾福克郡獲得2萬6000多票，而今年僅拿下1萬1217票，票數大幅萎縮，最終以630票之差敗給工黨對手傑米（Terry Jermy）。雖然西南諾福克郡選區有經過重劃，導致總投票人口減少，但按上次大選的得票比例換算，特拉斯本應該要拿下2萬4000餘票。有地方人士透露，雖然特拉斯已經在當地擔任議員14年，但其實人們很少在競選期間看到她本人。

特拉斯在敗選後對媒體表示，保守黨沒能充分執行人們想要的政策，尤其在稅率與移民這兩項議題上面。但特拉斯也指出，由於保守黨的傳統以及諸如《人權法》等限制，導致政府很難強硬驅逐非法移民，最終陷入讓民眾不滿的境地。

特拉斯雖然僅在任首相49天，但她推出的稅務改革與控制預算舉措引發強烈批評，導致保守黨民心大失，同時還拖垮英鎊的匯率，讓保守黨過去擅長處理經濟的聲譽蒙塵。有分析師認為，保守黨這次遭遇空前慘敗，特拉斯本人就是壓垮駱駝的稻草之一。

▲前英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖 ／記者呂炯昌攝）
▲特拉斯去年5月應我國外交部之邀曾來台灣進行訪問，特拉斯在演講時稱台灣處於「全球捍衛自由之戰的前線」。（圖 ／記者呂炯昌攝）
不過，也有人替特拉斯緩頰，即將卸任的內政大臣克萊弗利（James Cleverly）就稱讚特拉斯是一位「偉大的議員」，遭遇慘敗是因為她個人知名度非常高，太出名「有時會在這樣的選舉中產生負面影響」。

另外，特拉斯去年5月應我國外交部之邀，曾來台灣進行訪問，特拉斯在演講時稱台灣處於「全球捍衛自由之戰的前線」，呼籲時任首相蘇納克（Rishi Sunak）對中國拿出強硬態度。


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