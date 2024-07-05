提供入場輔導服務！勞動部人才資源發展中心助企業人才發展需求

迎接暑假 前進科博館《達克比出任務》等你破案有獎

▲迎接暑假，科博館13日起舉辦《達克比出任務》，今天由達克比現身宣告，歡迎親子一起來破案有獎哦。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)
▲迎接暑假，科博館13日起舉辦《達克比出任務》，今天由達克比現身宣告，歡迎親子一起來破案有獎哦。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)

記者金武鳯/台中報導

迎接暑假，國立自然科學博物館再度攜手親子天下，13日起推出《達克比出任務–前進科博館》，全館展廳及植物園有15隻「變裝達克比」出沒，完成指定任務可兌換限量實體貼紙。今天，高人氣動物角色「鴨嘴獸警探–達克比」現身科博館為活動暖身，先睹為快，引來小朋友此起彼落驚呼聲，搶著與達克比擁抱拍照，歡樂無限。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「達克比」是親子天下出版的「達克比辦案」系列主角，作者胡妙芬將牠塑造成從未來「穿越」的動物警探，為了阻止生物滅絕而展開一連串偵查與冒險。牠的角色原型為外型奇特的古老澳洲生物鴨嘴獸，擅長游泳、擁有靈敏嘴部，可探測動物發出的電場，科博館生命科學廳就有一隻鴨嘴獸標本。

▲科博館將於13日起舉辦《達克比出任務》特展，今天達克比現身科博館，引來大小朋友驚呼連連。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)
▲科博館將於13日起舉辦《達克比出任務》特展，今天達克比現身科博館，引來大小朋友驚呼連連。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)
今天的發布活動由國立自然科學博物館館長焦傳金、親子天下媒體產品事業群總經理暨營運長游玉雪一起戴上造型漁夫帽、紅色領巾，呼應達克比辦案的招牌裝扮；達克比巨偶也驚喜現身，引起在場孩童陣陣驚呼。

科博館長焦傳金指出，去年與親子天下、台中市交通局跨界合作《威利在哪裡？博物館大揭祕》廣受好評，親子天下今年再度發出邀請函，希望透過科博館豐富的展品標本，打造《達克比出任務》互動式科普問答，觀眾找到展場內15隻變裝達克比結合展品的科學知識，掃描立板QR 碼、線上知識問答，就能蒐集這次活動專屬達克比圖像。

親子天下總經理游玉雪說，《達克比辦案》有實體書、動畫、有聲故事，曾榮獲多屆金漫獎，還出現在多種跨平台媒介，在親子界深受歡迎；期盼今年與科博館合作的《達克比出任務》，能創造邊玩邊學的走讀浪潮，鼓勵親子走進科博館，讓閱讀不只是在書中，而是親身經歷的體驗。

▲國立自然科學博物館攜手親子天下，13日起推出《達克比出任務–前進科博館》，今天發布歡迎親子一起來破案。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)
▲國立自然科學博物館攜手親子天下，13日起推出《達克比出任務–前進科博館》，今天發布歡迎親子一起來破案。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.5)
《達克比出任務》活動7月13日起進行至8月11日，15個集章關卡分散在科博館生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳及植物園，觀眾只要找到變裝達克比，線索就在眼前的展品和解說文字中。集滿5個章可獲得數位贈品「達克比電子著色小海報」，集滿10個章可解鎖隱藏版達克比，還有機會將限量版實體貼紙帶回家！

「淨零碳排放」是全球趨勢，這次《達克比出任務》集章採線上學習單機制，搭配數位贈品、實體贈品，讓動物警探達克比帶大家在遊戲中實踐減碳。

科博館今年也延續「暑期週末延長營運」，7月6日起至8月25日，每週六、日延長營運至晚上7點，「劇場最終場」提供優惠票價，太空劇場50元、立體劇場30元，陪你避暑過假日！

更多《達克比出任務–前進科博館》活動詳情，請上官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/ch/information/news/News-001626/


秀泰影城引進ScreenX影廳 三面270度全景螢幕超震撼

迎接暑假 16場次「親子勇闖產業故事館」邀親子共學

不二糕餅蛋黃酥「爆」了 變身蛋黃酥雙色爆米花上市

零售業台積電「第一大天地」動土 拼2026年底完工營運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代