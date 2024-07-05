迎接暑假 前進科博館《達克比出任務》等你破案有獎

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今天的發布活動由國立自然科學博物館館長焦傳金、親子天下媒體產品事業群總經理暨營運長游玉雪一起戴上造型漁夫帽、紅色領巾，呼應達克比辦案的招牌裝扮；達克比巨偶也驚喜現身，引起在場孩童陣陣驚呼。
科博館長焦傳金指出，去年與親子天下、台中市交通局跨界合作《威利在哪裡？博物館大揭祕》廣受好評，親子天下今年再度發出邀請函，希望透過科博館豐富的展品標本，打造《達克比出任務》互動式科普問答，觀眾找到展場內15隻變裝達克比結合展品的科學知識，掃描立板QR 碼、線上知識問答，就能蒐集這次活動專屬達克比圖像。
親子天下總經理游玉雪說，《達克比辦案》有實體書、動畫、有聲故事，曾榮獲多屆金漫獎，還出現在多種跨平台媒介，在親子界深受歡迎；期盼今年與科博館合作的《達克比出任務》，能創造邊玩邊學的走讀浪潮，鼓勵親子走進科博館，讓閱讀不只是在書中，而是親身經歷的體驗。
《達克比出任務》活動7月13日起進行至8月11日，15個集章關卡分散在科博館生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳及植物園，觀眾只要找到變裝達克比，線索就在眼前的展品和解說文字中。集滿5個章可獲得數位贈品「達克比電子著色小海報」，集滿10個章可解鎖隱藏版達克比，還有機會將限量版實體貼紙帶回家！
「淨零碳排放」是全球趨勢，這次《達克比出任務》集章採線上學習單機制，搭配數位贈品、實體贈品，讓動物警探達克比帶大家在遊戲中實踐減碳。
科博館今年也延續「暑期週末延長營運」，7月6日起至8月25日，每週六、日延長營運至晚上7點，「劇場最終場」提供優惠票價，太空劇場50元、立體劇場30元，陪你避暑過假日！
更多《達克比出任務–前進科博館》活動詳情，請上官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/ch/information/news/News-001626/