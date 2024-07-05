歐洲「向右轉」為何英國大選卻左傾？CNN分析：右翼其實沒有輸
英國國會大選於當地時間4日落幕，執政14年的保守黨（Conservative Party）迎來史詩級慘敗，中間偏左的工黨（Labour Party）贏得多數席次，黨魁施凱爾（Keir Starmer）將成為新一任英國首相。英國選舉結果呈現出與歐洲「向右轉」截然不同的光景，對此，《CNN》分析認為，英國右翼勢力並未消亡，極右翼英國改革黨（Reform UK）更是悄悄壯大。
記者倪浩軒/綜合報導
《CNN》報導指出，上個月的歐洲議會選舉，來自極右翼的議員當選人數創歷史新高，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更為此宣布解散國會、提前改選，結果右翼政黨「國民聯盟（RN）」依舊在第一輪選舉中獲勝。法國不是唯一的例子，荷蘭本周也成立了一個極右翼政府，目前聲勢高漲的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），被認為是墨索里尼以來最右傾的義大利領導人。
右翼民粹主義崛起已成歐洲共同現象，雖然造成這趨勢的原因很多，且各國不盡相同，但整體而言，經濟低迷、移民議題和能源價格上漲導致的生活成本增加，替歐洲懷疑論注入燃料，壯大了各地右翼勢力。
而英國作為唯一一個因為歐洲懷疑論而真正脫離歐盟的國家，此時此刻，為何卻會選出一個左翼政黨來重返執政呢？《CNN》報導分析指出，首先要注意的是，英國右翼勢力並未消亡，選前曾有民調預測，保守黨拿下的席次甚至將低於百席，但最終保守黨還是獲得約120席以上。
其次，極右翼英國改革黨悄悄壯大，領袖法拉吉（Nigel Farage）成功贏下一席議員席位，英國改革黨總共拿下4席議員席位，首度順利進入國會，很有可能攪亂一池春水，讓慘敗後的保守黨進一步右傾。
另外，雖然從贏得的議員席次來看，工黨囊括410餘席遠遠壓倒保守黨的120餘席，但若從總投票數來看，工黨得票率約33.8％，保守黨得票率約23.7％，雙方差距沒有想像中大，僅贏得4席議員的英國改革黨也有14.3％的得票率。可以說保守黨的慘敗，一部分原因正是由於極右翼崛起，讓右翼票源被英國改革黨分散。
《CNN》報導最後結論，工黨雖然獲得大勝，但假如新任首相施凱爾無法很快讓民眾滿意，執政不順，那麼右翼勢力仍很可能趁勢而起，就像歐洲其他地方一樣。