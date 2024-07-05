再創新高！台灣6月外匯存底5732億美元 但被印度超車全球排第5
中央銀行今（5）日公布今（2024）年6月底外匯存底5732.99億美元，較5月底再增加4.96億美元，不僅連續兩個月增加，更再創歷史新高，不過，在全球排名落到第五，再度被印度5741美元「超車」了，前3名分別為中國、日本及瑞士。
記者顏真真／台北報導
央行外匯局長蔡烱民也解釋，影響6月外匯存底變動的主要因素，包括外匯存底投資運用收益及主要貨幣兌美元的匯率變動。雖然6月美元指數升值1.14%，我國外匯存底持有貨幣兌美元都呈貶值，其中日圓貶2.6%，歐元貶1.46%，英鎊貶0.71%，加幣貶0.34%，澳幣貶0.14%，人民幣也貶0.61%，相對新台幣變動不大，貶0.21%，不過，外匯存底投資運收益抵銷匯率變動的影響。
不過，在全球外匯存底排名部分，台灣再度被印度超車，排名第五名，目前外匯存底最多仍是中國，至5月底有3兆2320億美元；日本至6月底1兆0865億美元；瑞士有7954億美元；印度截至6月21日來到5741美元排第四；台灣5732.99億美元排第五。另外，沙烏地阿拉伯4429億美元、香港4047億美元、南韓6月底外匯存底3384億美元、
央行今日也同步公布6月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8371億美元，約當外匯存底146%，較5月底131%擴增，主要是外資5月對台股呈現買超，加上市值增加，因而推升約當外匯存底占比。