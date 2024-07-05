H級網美「真空外出」！被鹹豬手當街偷襲 2分鐘影片衝187萬點閱
以「真空」逛街出名的日本寫真網紅macca（まっか）日前再度「無罩」出街，在YouTube上傳一則和女性朋友們在大阪街頭散步的影片，沒有穿著內衣的macca讓男女路人集體震驚，更有人直勾勾的盯著看，驚訝的問她：「沒有穿胸罩？」聽到這些問題的macca也爆笑回答真的沒有。影片後半macca的其中一位朋友開始開玩笑，問「妳的內衣怎麼了」然後直接出手掐她左胸，嚇得她邊尖叫邊閃躲，之後朋友再次伸出「鹹豬手」襲胸，影片發布一個月以來，截至今日播放量已經超過187萬次。
記者史平旭／綜合報導
影片開頭的macca站在人流量巨大的大阪街頭表示與友人來觀光，傲人的上半身引起路人側目，更有人把「真空」上身的macca誤以為是外國人。看到比起自己更為窘迫的路人們，macca也忍不住哈哈大笑，甚至還感嘆：「大阪真好，都會有人來跟我搭話。」影片後半段，一位朋友突然出手偷襲macca，直接往她的左邊胸部掐了一下，嚇得她尖叫閃躲，之後朋友再次伸「鹹豬手」襲胸，這個片段也成為影片中回放率最高的部分。
該支短短不到兩分鐘的影片發布一個月，播放量已經累計187萬人次，成為macca至今最紅的影片；前天她也在社群平台上發文表示，看到飛升的點擊率真的很高興，邀請朋友一起舉行慶功宴。
今年macca來台灣參加寫真博覽會時，也曾「無罩」上路，去九份和101觀光也引發了不小的騷動。點開macca的YouTube主頁，她所發布的影片也幾乎都是真空上身去某地觀光旅遊。macca「無罩」的行為也引起兩方的意見，一方面認為她並沒有影響到他人、女性要不要穿內衣自己開心舒服即可；另一方面則認為不穿內衣非常沒有禮貌、不穿內衣沒問題可是這樣更像是在擦邊，macca的行為仍頗具爭議。