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斥資1.2億打造！橋頭區最大幼兒園8月開學

▲「貝思幼兒園」園舍採夢幻馬卡龍配色，吸睛度爆表。（圖／高市府教育局提供）
▲「貝思幼兒園」園舍採夢幻馬卡龍配色，吸睛度爆表。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

南部半導體材料「S廊帶」引領產業新未來，也帶動北高雄房市延燒，幼教業者也看準商機，斥資1億2千萬元在橋頭區打造佔地500坪，總樓地板面積600坪的「貝思幼兒園」，預計招收14班共330名幼兒，提供2歲至6歲的幼兒完整的教育體系。即日起開放參觀與受理入學登記，並於8月正式開學。

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自2021年台積電宣布進駐楠梓以及鴻海、日月光、國巨等科技大廠確定進駐「橋頭科學園區」後，專家預估2026年將有超過1萬名科技新貴進駐橋頭及楠梓科技大廠，為因應人口的快速成長，幼教業者也看準商機進駐。

董事長施哲立說，設立「貝思幼兒園」是希望營造設備最完善、最優質幼兒園；對於入園的孩子透過面談方式，了解與提供家長們的需求，用心打造「孩子開心、家長放心」最好的幼兒園，實現幼兒教育「共享、共好、共榮」教育願景。

▲ 橋頭區「貝思幼兒園」斥資1億2千萬元打造，佔地500坪，總樓地板面積600坪。（圖／高市府教育局提供）
▲ 橋頭區「貝思幼兒園」斥資1億2千萬元打造，佔地500坪，總樓地板面積600坪。（圖／高市府教育局提供）
「貝思幼兒園」規劃了足球場、PU自行車道、遊戲沙坑、戶外廚房等設施，樹形優美的高大花旗木、樹下休息座椅區則是園內的另一個地標。除了園內的設施外，「貝思幼兒園」更結合了社區的資源，大門對面即是「高雄市立圖書館橋頭分館」，幼兒園會為每一位中大班的學童辦理借書證，並安排每週至少1次至圖書館借書閱讀或聽故事，從小培養閱讀及查找資料的習慣，圖書館旁的「竹林公園」與園所後方不遠處「橋頭公園」內的兒童遊樂設施，也將為教師所用，讓幼兒園學童有更加多元的遊戲活動。

好的硬體環境之外，「貝思幼兒園」更重視軟體內涵，園長堅持每一位孩子入學前必須安排面談，以充分了解孩子的狀況及家長的需求，並說明幼兒園的理念及作法，分享「親師共育」的概念。另鼓勵家長參加「志工媽媽」的遴選，合格的媽媽將走進教室，投入戶外教學與參與各項活動，成為教師的好幫手，讓教師與家長彼此支援，攜手共繪孩子的未來。

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