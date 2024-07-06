劉德華有多敬業？曾為演唱會閉關超過1個月　唱14場倒嗓爆哭道歉

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劉德華在2013年12月28日、29日曾在台北小巨蛋舉行《Always世界巡迴演唱會》，當時他為了帶給大家精彩的演出內容，閉關排練超過1個月，該場演唱會以舞蹈與音樂劇為亮點，用歌舞的方式演繹一段超時空的愛情故事。
這場演唱會有別於劉德華過往演唱會的風格，他除了挑戰舞蹈之外，還融合武術橋段，特地找了多位舞蹈老師編舞，設計高難度的舞蹈和武術動作，並在演唱會中結合音樂劇來演出。
在演唱會中，劉德華跟愛情故事的女主角有多次相擁360度連環滾轉的動作，還有設計獨舞的橋段，華仔也在演唱會中挑戰地板動作，看完演唱會就像看完一段穿越時空的愛情故事。劉德華當時在閉關排練曾透露，「每天練舞狂操近8小時，回到家都感到筋疲力盡。」可以感受到他對於演唱會是多麼盡心盡力的準備。
劉德華計畫創下連開20場演唱會紀錄 最終身體扛不住忍淚鞠躬道歉粉絲
劉德華在2018年時，原本打算創下在香港紅館連續舉辦20場演唱會的紀錄，沒想到他盡力演出之後，卻導致喉嚨嚴重發炎，後來根本無法好好唱完一首歌。在第14場演唱會時，劉德華唱到第3首〈如果有一天〉突然停了下來，臉上的表情逐漸扭曲，強忍淚水還不斷吐氣，最後他望著老婆朱麗倩和女兒的方向說道：「我真的唱不了，不好意思，醫生叫我不要再唱下去，所以我唱完這首歌，就要終止演唱會...。」
劉德華面對現場1萬多位觀眾，臨時宣布結束演唱會，讓在場所有粉絲都震驚不已，他向所有觀眾致上90度鞠躬並道歉：「醫生建議我不要再唱，但我真的捨不得，我不想大家以我這樣的聲音當成演唱會在聽，我沒有辦法，我唱完這首歌就要停止了。善後的工作我會慢慢交代，希望我盡最大努力唱完這首歌，也希望你們陪我一齊唱，我向大家道歉，多謝你們，你們要多些掌聲給自己。」在劉德華宣布取消剩餘的演唱會後，主辦單位隔天也發出取消演唱會的聲明，並受理退票事宜，讓劉德華能好好養病。
劉德華睽違11年再度回到台北開唱 珍惜與每一位粉絲面對面的機會
香港天王劉德華睽違11年再度回到台北開唱，粉絲們都相當期待能再度聽見他的歌聲。目前劉德華每天都過著排舞、練歌的生活，他甚至為了保護身體，還配戴口罩練舞。劉德華透露：「開演唱會是我一直很想做的事，因為只有在這種狀況下，我們才可以面對面，我才能跟所有觀眾、跟每一個人很大聲很大聲地說，我真的很謝謝很謝謝很謝謝你們。」劉德華也不忘跟台灣歌迷們喊話：「和大家相約在10月31日、11月1、2、3日臺北小巨蛋見。」
而這次劉德華演唱會命名為《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》，他在演唱會海報上以陽光帥氣的造型現身，反映出劉德華把握、珍惜當下的人生態度，他希望能藉此鼓勵粉絲們要珍惜每一個當下、每一個今天。
此外，劉德華與老婆朱麗蒨結婚15年之久，先前兩人被爆出懷了二胎，掀起各界高度關注，而劉德華在公開活動中則是雙手合十感謝大家關心，但並沒有直接承認或否認，讓粉絲們都相當好奇。事後，劉德華在「華仔天地」官網解釋：「對於猜測的新聞，我一直『不做回應、謝謝關心』，選擇以文字在這說明，簡潔清楚，還沒有。」