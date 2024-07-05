伊能靜現身東區永和豆漿！大素顏路邊嗑潤餅 大陸人羨慕台灣小7
56歲伊能靜2015年再婚小10歲大陸演員秦昊，並誕下女兒小米粒，婚後定居上海，不過自從疫情解封後，她經常搭飛機回台灣陪家人，3日於抖音上傳人在台北東區永和豆漿店買早餐的影片，疑似全素顏的她，邊走邊吃潤餅，並介紹從小吃到大的小吃，種類多樣，大陸網友垂涎台灣美食之餘，還驚訝地說：「好羡慕台灣人！在便利店就能買到四神湯...」
記者楊穎軒／綜合報導
伊能靜一早7點多出門幫家人採買早餐，先去忠孝東路傳統豆漿店買冰米漿、蘿蔔糕等，再去7-ELEVEN買最喜歡吃的肉鬆御飯糰、梅子番茄綜合果汁，還說雙手卷是她工作忙碌時的午餐，最後拿女兒要吃的豆皮壽司結帳，接著到下一家店買堅果雜糧饅頭，以及兒子小哈利最愛的涼麵，「我對麻醬毫無抵抗力呀...真的想好吃！」
返家途中，伊能靜路過小攤販，又選購一分潤餅捲，還忍不住直接開封享用，不過一度因為天氣太炎熱，坐在路邊的小凳子吃，她的遮陽帽下露出鵝蛋臉，看似沒有上妝，皮膚緊緻無瑕疵，視覺年紀不像奔60歲，狀態維持得相當好。
大陸網友看完伊能靜返台的短片，迴響熱烈，「請問台灣沒人認識伊能靜嗎」、「忠孝東路走九遍～原來是這裡」、「天啊！居然也吃涼麵，還有麻醬」、「我很喜歡台灣這種復古、樸素、破舊的感覺，就像回到了小時候。」