回顧千金股！大立光曾創6075元最高價　它曾進榜如今殞落讓人嘆息

AI熱難擋！外資上半年淨匯入破兆元　金管會：台股基本面仍穩健　

▲AI熱難抵擋！金管會最新統計，今（2024）年上半年外資淨匯入破兆元大關，創下2011年以來新高。（圖／NOWnews資料照）
▲AI熱難抵擋！金管會最新統計，今（2024）年上半年外資淨匯入破兆元大關，創下2011年以來新高。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月旋風來台參加電腦展，再度引爆AI熱潮，6月台股大漲逾1800點，漲幅8.77%創下2020年11月以來最大漲幅，進一步站上23000點大關。金管會今（5）日也公布6月外陸資淨匯入了66.61億美元， 雖然沒有5月破百億美元那麼多，但今年累計上半年外資淨匯入金額高達322.99億美元，折合新台幣更突破兆元大關，達到近1兆490億元水準，創下2011年以來同期新高。

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金管會指出，今年6月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣101.64億元，為自2021年以來同期第6大，今年截至6月底，累計買超82.96億元，亦是2021年以來同期第7大。

不僅如此，今年6月單月外陸資淨匯入66.61億美元，也創2021年以來第7大，今年累計至6月底累計淨匯入322.99億美元，更創下2021年以來同期新高。金管會分析，外資6月買超主要AI熱潮推動台股多頭趨勢，AI應用題材漲勢延續，美國4大指數持續走揚。受惠於AI相關科技股，台股6月份加權指數收於23032.25點，單月漲幅8.77%，外資順勢維持買超。

至於今年至6月外陸資累計淨匯入322.99億美元，金管會表示，由於美國商務部公布5月份核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率2.6%，為近3年來低點，歐洲央行於6月率先宣布降息1碼，加強市場對聯準會9月降息的預期，通膨壓力減輕，為市場增添正向情緒，加上台股6月份表現亮眼，為2020年11月以來單月最大漲幅達8.77%，吸引外資匯入投資台股。

今日台股續創歷史，收在23556.59點，台積電也已成千金股，金管會強調，台股整體基本面尚稱穩健，經統計我國上市櫃公司今年截至5月底累計營收金額為新台幣16.49兆元，年成長9.96%，營收金額亦創歷年同期次高，另台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年5月底本益比約22.42倍，現金殖利率達2.56%，加計股票股利為2.66%，顯示台股基本面尚稱穩健。

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