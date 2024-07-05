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盧秀燕自稱「王金平子弟兵」　公道伯樂了：妳做什麼我都盡力配合

▲盧秀燕拜訪公道伯，自稱是「王金平最疼愛子弟兵之一」。（圖／讀者提供，2024.07.05）
▲盧秀燕拜訪公道伯，自稱是「王金平最疼愛子弟兵之一」。（圖／讀者提供，2024.07.05）

記者顏幸如／台中報導

被視為國民黨主席與2028總統選舉熱門人選的台中市長盧秀燕，今晚親率市府團隊成員到高雄與國民黨大老王金平共餐，王金平找來上百人聚會，稱「大家對妳印象都很好，希望有機會繼續為大家服務」。盧秀燕指自己當了6屆立委，每次都是投王金平選院長，自己深受提攜與照顧「是王院長最疼愛子弟兵之一」，王金平樂呵呵接話「我沒有講更上一層樓喔！只有講『妳做什麼我都盡力配合』」，還不忘補一句「意思是一樣的」。

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盧秀燕今（5）日晚率副市長鄭照新及3位市府局長，到王金平路竹老家拜訪，王金平邀請立委柯志恩、前立委王昭順、秀傳醫療體系總裁黃明和、市議員議長陸淑美及地方政界、農業界人士百餘人，與來客共進晚餐。

王金平說，一個多月前他到台中參加活動，鄭照新提及他家的稀飯很好吃，自己遂揪鄭和盧秀燕一起來吃早餐，約著約著變成晚餐。他稱讚盧秀燕的政治歷練非常成熟，不只立委做得好，當市長更是當到人人稱讚。

▲王金平在老家宴請盧秀燕，她透露和同席的秀傳總裁黃明和有親戚關係，「我要叫叔叔」。（圖／讀者提供，2024.07.05）
▲王金平在老家宴請盧秀燕，她透露和同席的秀傳總裁黃明和有親戚關係，「我要叫叔叔」。（圖／讀者提供，2024.07.05）
媒體問王金平，會支持盧秀燕選選總統還是黨主席？他先是笑回「我都不知道」，盧秀燕接著鬧他「不是院長你宣佈要選嗎？」此時全場哈哈笑，王金平也笑著對盧秀燕說：「我來選，你支持我；你若要選，我請朋友支持妳」。

接著王金平陪盧秀燕到餐會會場受訪，表示盧秀燕不曾到他家，因此「安排朋友來認識」、「她能來，我開心，地方的人也開心」。他稱讚盧有豐富立法經驗，問政純熟有熱忱，對民意的掌握非常精確，「是一個有好條件的人，希望有機會繼續為大家服務。」並表示「從今天這個場面可以看出來，我就是要介紹她給大家知道、大家對她的印象一定很好。」

▲王金平受訪時說「我沒有祝她更上一層樓，只有講她做什麼我都盡力配合」。（圖／讀者提供，2024.07.05）
▲王金平受訪時說「我沒有祝她更上一層樓，只有講她做什麼我都盡力配合」。（圖／讀者提供，2024.07.05）
盧秀燕指自己當了6屆立委，每次選院長都投票支持王金平，並提及30幾年前初任立委的往事，當年她懷孕初上任，夫家擔心立法院若有衝突，將傷及胎兒，要求她不要出席投票，「王院長安撫我說台大就在旁邊，病歷已經幫我從台中榮總調過來，一切會通通照顧好」，她才放心履行立委的義務，後來兒子順利出生，這麼多年她一直感激在心。

盧秀燕說，從選立委到選市長，王金平都到台中為她助選、一路牽成多所照顧，「我是他最疼愛的子弟兵之一」。王金平補充說「我沒有講更上一層樓，只講她做什麼都盡力配合」。媒體追問盧秀燕是否有參選規劃，她維持一貫風格繼續避談，笑說「吃飯吃飯！台中下來肚子餓了」。

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