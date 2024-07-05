郭書瑤露E級深溝、小蠻腰現身！自曝感情狀況：下個月要離開台灣
高雄啤酒音樂節今（5）日在夢時代正對面廣場盛大舉行，台灣藝人有樂團宇宙人、麋先生、歌手郭書瑤在主舞台登場，後續還有FTISLAND、EXO燦烈、SHINee泰民等大咖韓星出場表演。其中郭書瑤今天特別身穿細肩帶亮粉色長褲套裝現身，不僅辣秀E級雪乳，更露出纖細小蠻腰和美背，火辣身材幾乎一覽無遺，而她受訪時透露，已經5年沒有交男友了，未來不急著談戀愛，想要先到菲律賓學好英文，預計下個月離開台灣。
記者朱祖儀／台北報導
郭書瑤透露，近期主要的計畫是打算去菲律賓進修英文，會選擇菲律賓的原因，是因為那邊距離台灣比較近，隨時有工作都可以回來，預計下個月出發，會去1個月，學費加住宿花了6萬元左右，想要去交新朋友。而被問到近期有沒有新桃花？郭書瑤則說，已經5年沒有交男友了，但沒有特別挑選對象，「只要我喜歡都可以」。
另外，郭書瑤先前傳出惡鄰居風波，對此，她也急忙表示，管理費已經繳完一整年份了，這樣就不會忘記了，包裹也不會再寄回家，朋友的包裹都寄公司，自己的則會寄到超商，儘量不要造成大家的困擾，也強調隔壁鄰居人很好，但如果有找到適合的房子，也會考慮搬家，目前還在尋找當中。
郭書瑤也說，目前沒有準備出新專輯，還在努力階段，雖然先前陳零九有答應要幫忙寫歌，但她笑說，「零九最近人忙事多，不方便打擾他」，也不介意就當「2片歌手」，認為要找到對的合作夥伴才行，且先前拍完戲加上去錄製《乘風破浪2024》（浪姐5），本來就打算應該休息一下，才能給大家好的東西。而年底將有戲劇安排和大家見面，至於跨年則希望每年都可以上台表演。
郭書瑤今天的表演也不馬虎，她特別穿上亮粉色亮片褲裝，雖然沒有露出美腿，不過露出深溝，豐滿上圍呼之欲出，背面也只有幾條線綁著，露出大片美背、小蠻腰，舞台上她也找來好姐妹丫頭一起唱〈姊姊妹妹站起來〉。她透露丫頭已經大概10年沒有登上大舞台表演，因此特別邀約對方一起上台，不過丫頭非常緊張，她只好不斷安慰，並說「就穿漂亮一點上台一起跳」。