超好買！頂級超市Mia C'bon高雄義享店開幕　強打和牛、蔬果生鮮

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於門口迎賓的是超吸晴的蔬果專區，第一批上市的麝香葡萄、西北櫻桃、日本頂級哈密瓜，採高雄本地杉林區在地履歷小農黃金果、來自雲林長在樹上的有機馬卡龍小西瓜，網羅六種不同品種的芒果島，搭配Mia C'bon特製的自組禮盒，自由選擇喜歡的水果搭配成特製禮盒，高品質貼心服務令人驚艷。
「現買現吃」特色專櫃，精選來自各地的熟食，讓消費者在購物時也能品嚐各國美味。此外，也匯集來自全球82國的12,000多款進口精品，滿足顧客對高品質生活的追求。台灣好物專區則精選了代表性台灣產品，深受在地人及國際客喜愛。
Mia C’bon 頂級超市目標成為和牛專賣店，引進日本知名和牛經銷商「森精肉店」的 A4 等級「匠和牛」，這款和牛肉質順口不油膩，還引進「澳洲和牛 M9」和「澳洲穀飼 200 天精修貴族鳳凰牛」，並獨家推出平價日本 F1 國產等級「奧羽和牛」等。更提供現煎牛排服務，高雄義享生鮮區設有專業平板煎煮台，受熱均勻，溫度達180度，配合服務人員的專業技術，完美還原和牛的精緻美味。而獨家推出的「鐵板和牛堡」也值得一試。
世界酒區更網羅來自超過50多個國家的酒品，臻選 2,000多支來自不同產區的經典酒款，為顧客提供最豐富多樣的選擇。以法國香檳品牌前首席釀酒師釀造，口感帶有獨特白胡椒及山椒風味的日本IWA5清酒，是此次大亮點，開幕期間限定6瓶。此外，還特設了烈酒形象專區，以及邀請不同品牌進駐，提供現場試飲服務。
專屬烘培區Nakery也是一大亮點，主打無添加、健康減糖，簡單使用麵粉，用手工手法技術讓麵包軟化，使用天然食材、純麥麵粉、純天然奶油，並獲得國際100% A.A.無添加認證，低糖低熱量，讓麵包愛好者吃得健康無負擔。
開幕期間也推出多項回饋活動，7/5-7/7 開幕限量福袋499元，每日上午11:00現場發送號碼牌，憑號碼牌購買，福袋商品總價值高達1,500元以上。（毎日限量100組、每人限購1組）。此外，於指定日期還推出玩轉好運扭蛋大樂透、開幕滿額禮、精選商品加價購、周末限時買一送一等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！