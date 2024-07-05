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施凱爾正式接受英王任命為新任首相！誓言推動穩定且溫和的改革

▲英國國會大選於當地時間4日落幕，英王查爾斯三世在白金漢宮與帶領工黨拿下大勝的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）會面，正式任命施凱爾為新任首相。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國會大選於當地時間4日落幕，英王查爾斯三世在白金漢宮與帶領工黨拿下大勝的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）會面，正式任命施凱爾為新任首相。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

英國國會大選於當地時間4日落幕，英王查爾斯三世在白金漢宮與帶領工黨拿下大勝的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）會面，正式任命施凱爾為新任首相，也意味著英國邁入新時代，與過去14年執政的保守黨分道揚鑣。

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施凱爾與國王會面正式接任首相後，隨即在唐寧街發表談話。施凱爾呼籲民眾團結，「共同應對不安全世界的挑戰」，認為選舉結果說明了民眾支持改革，工黨可以扭轉目前民眾對政府缺乏信任與希望的局面。

施凱爾表示，新政府將重拾公共服務政治，替全國民眾服務，無論是投票給工黨或投票給其他政黨的人。施凱爾強調，將透過行動而不是言語來重塑這個國家，「重新定義我們是誰」，並稱讚英國的偉大之處就是始終能夠找出前進的道路，施凱爾也定調自己的執政腳步將是「穩定且溫和」。

施凱爾還肯定了前首相蘇納克（Rishi Sunak）的奉獻精神和辛勤工作，施凱爾指出，蘇納克能夠成為英國第一位亞裔領導人，其所付出的努力不該被低估。然而，施凱爾認為過去的政府在照顧人民方面做得不夠，承諾工黨將「更加重視人們的生活」，並稱喧鬧的「表演式政治」已經過時了。

施凱爾的就職演說將重點放在英國國內政治，《CNBC》報導預測工黨政府的外交路線，認為施凱爾可能會針對英國與歐盟以及英國與中國的關係進行調整。

施凱爾過去是支持英國留在歐盟的，但在脫歐已成事實後，施凱爾認為如今沒有理由重新加入歐盟，會將重點轉向於與歐盟建立更密切的夥伴關係，改善雙方在貿易、研究和國安等領域的合作協議。

而在與中國的關係上，工黨的立場不像保守黨那麼鷹派，但應該也不會大幅改變目前的路線，或許會重新評估在哪些領域雙方需要競爭與挑戰，哪些領域雙方可以合作。具體來說，像是在經貿方面推動與中國合作，但是在地緣政治影響力與國安議題上對中國保持警惕。


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