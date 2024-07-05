施凱爾正式接受英王任命為新任首相！誓言推動穩定且溫和的改革

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施凱爾表示，新政府將重拾公共服務政治，替全國民眾服務，無論是投票給工黨或投票給其他政黨的人。施凱爾強調，將透過行動而不是言語來重塑這個國家，「重新定義我們是誰」，並稱讚英國的偉大之處就是始終能夠找出前進的道路，施凱爾也定調自己的執政腳步將是「穩定且溫和」。
施凱爾還肯定了前首相蘇納克（Rishi Sunak）的奉獻精神和辛勤工作，施凱爾指出，蘇納克能夠成為英國第一位亞裔領導人，其所付出的努力不該被低估。然而，施凱爾認為過去的政府在照顧人民方面做得不夠，承諾工黨將「更加重視人們的生活」，並稱喧鬧的「表演式政治」已經過時了。
施凱爾的就職演說將重點放在英國國內政治，《CNBC》報導預測工黨政府的外交路線，認為施凱爾可能會針對英國與歐盟以及英國與中國的關係進行調整。
施凱爾過去是支持英國留在歐盟的，但在脫歐已成事實後，施凱爾認為如今沒有理由重新加入歐盟，會將重點轉向於與歐盟建立更密切的夥伴關係，改善雙方在貿易、研究和國安等領域的合作協議。
而在與中國的關係上，工黨的立場不像保守黨那麼鷹派，但應該也不會大幅改變目前的路線，或許會重新評估在哪些領域雙方需要競爭與挑戰，哪些領域雙方可以合作。具體來說，像是在經貿方面推動與中國合作，但是在地緣政治影響力與國安議題上對中國保持警惕。