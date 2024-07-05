美6月非農就業增20.6萬人！失業率高於預期 標普、那指開盤微漲
美國勞工部今（5）日公布全美6月非農就業人數，新增20.6萬人較5月的27.2萬人大幅回落，6月失業率4.1％略高於經濟學家預估的4％。美股從獨立紀念日假期回來後，投資人評估這份可能引發經濟疲軟擔憂以及提高聯準會降息機率的就業數據，美股主要指數開盤漲跌互見，波動不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌8.92點、約0.023％；標普500指數上漲9.17點、約0.17％；那斯達克指數上漲87.90點、約0.52％；費城半導體指數下跌5.06點、約0.058％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，若以一禮拜為單位，標普500指數已經連續5週上漲，即使出現任何美國經濟疲軟的線索，投資人也會立即將其轉換為押注聯準會降息的樂觀情緒。
6月非農就業人數降溫，不過新增20.6萬人已經略高於經濟學家預期，但其中許多工作崗位是由政府提供，醫療保健和社會援助以及政府工作約佔了6月新增就業的3分之1。信安資產管理（Principal Asset）的分析師莎阿（Seema Shah）表示，這些數據不能不引發人們對美國經濟走向的擔憂，已經有大量跡象顯示美國經濟疲軟，而今日公布的就業數據進一步證實了這種情況。
LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）指出，失業率的上升，特別是那些至少擁有學士學位的勞工一樣面對上升的失業率，顯示勞動市場降溫。不過，羅奇認為目前的勞動市長降溫是適度的，並未出現世界末日的跡象，但是投資者仍應對此保持警惕。