路透：美國曾提議協助南海運補　遭菲律賓拒絕

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菲律賓參謀總長布勞納4日晚間告訴路透社，美國曾提議派出支援，但馬尼拉傾向自行處理運補行動。
布勞納說：「是的，他們一直在提供協助，他們也問到能以什麼樣的方式幫忙。」
他接著說：「我們會用盡所有可能的選項，然後才會求援。」
馬尼拉和華盛頓於1951年簽訂「美菲共同防禦條約」(MDT)，一旦菲律賓軍隊、公共船隻或飛機在南海遭到武力襲擊，美國有義務馳援。
包括美國前白宮副國安顧問博明(Matt Pottinger)在內，部分觀察家曾呼籲美國海軍，為菲律賓的運補任務提供直接支援。
任職於華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)的南海問題專家波林(Greg Poling)告訴路透社，他相信美國願意派遣海軍護航，協助菲律賓海軍執行補給任務。他甚至透露，華府已經提供了一些有限的援助。
波林說，一名菲律賓官員去年提到，馬尼拉曾就如何維持登陸艦馬德雷山號(BRP Sierra Madre)的平衡，向美國陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)提出諮詢。除此之外，美國飛機也多次被拍到在該船艦上空進行監視。
菲律賓於1999年刻意將馬德雷山號擱淺在南海仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)，並派兵駐守，以主張其主權。中國則聲稱幾乎擁有整片南海，並拒絕接受海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)2016年稱其主張缺乏法律依據的裁定。
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