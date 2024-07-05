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路透：美國曾提議協助南海運補　遭菲律賓拒絕

▲路透社今天(5日)報導，菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner)表示，菲律賓婉拒了美國提出協助南海運補任務的提議。圖為中國海警船經常非常靠近菲律賓船隻。(圖:Philippine Coast Guard臉書)
▲路透社今天(5日)報導，菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner)表示，菲律賓婉拒了美國提出協助南海運補任務的提議。圖為中國海警船經常非常靠近菲律賓船隻。(圖:Philippine Coast Guard臉書)

中央廣播電臺

路透社今天(5日)報導，菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner)表示，菲律賓婉拒了美國提出協助南海運補任務的提議。在此之前，菲律賓因向一座爭議島礁的菲國駐軍進行補給，而與中國爆發激烈衝突。

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菲中兩國過去一年在南海的緊張局勢日益升溫，甚至造成一名菲律賓海軍水兵在6月17日的衝突事件中失去手指。馬尼拉稱該事件肇因於中國海警隊的「刻意高速衝撞」。

菲律賓參謀總長布勞納4日晚間告訴路透社，美國曾提議派出支援，但馬尼拉傾向自行處理運補行動。

布勞納說：「是的，他們一直在提供協助，他們也問到能以什麼樣的方式幫忙。」

他接著說：「我們會用盡所有可能的選項，然後才會求援。」

馬尼拉和華盛頓於1951年簽訂「美菲共同防禦條約」(MDT)，一旦菲律賓軍隊、公共船隻或飛機在南海遭到武力襲擊，美國有義務馳援。

包括美國前白宮副國安顧問博明(Matt Pottinger)在內，部分觀察家曾呼籲美國海軍，為菲律賓的運補任務提供直接支援。

任職於華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)的南海問題專家波林(Greg Poling)告訴路透社，他相信美國願意派遣海軍護航，協助菲律賓海軍執行補給任務。他甚至透露，華府已經提供了一些有限的援助。

波林說，一名菲律賓官員去年提到，馬尼拉曾就如何維持登陸艦馬德雷山號(BRP Sierra Madre)的平衡，向美國陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)提出諮詢。除此之外，美國飛機也多次被拍到在該船艦上空進行監視。

菲律賓於1999年刻意將馬德雷山號擱淺在南海仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)，並派兵駐守，以主張其主權。中國則聲稱幾乎擁有整片南海，並拒絕接受海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)2016年稱其主張缺乏法律依據的裁定。

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