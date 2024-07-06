山東龍捲風釀死傷！目擊者驚呼連連 樹枝鐵皮亂飛：嚇得想哭
中國山東省受強對流天氣影響，荷澤市東明縣一帶，5日下午2點多發生龍捲風災情，已知造成至少1死79傷，網路上流傳的影片顯示，目擊者驚呼連連，目睹公共設施、房屋被損毀，樹枝鐵皮都在天上飛，坦言「嚇得想哭」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，5日下午2點30分左右，受強對流天氣影響，荷澤市東明縣關街道、菜園集鎮、沙窩鎮等地，出現龍捲風極端天氣。下午3點50分，菏澤市氣象台發布強對流橙色預警，警告菏澤上游及東明、鋤城已出現強對流，而且個別鎮街已出現龍捲風，未來當地仍將出現暴雨大風天氣。
目擊者范姓女子透露，當天她剛把車從地下室開出來，就感覺到風特別大，伴隨著雨勢，她看到樹枝、鐵皮「各種亂七八糟的東西都在天上飛」，樹都倒了、電線也被吹斷了，坦言自己長這麼大第一次見到這種事，感覺很嚇人、毫無防備，「嚇得都想哭」。
災情發生後，東明縣委會、縣政府迅速啟動緊急應變，第一時間成立由公安、緊急、衛健、消防、民政等部門組成的緊急指揮部，全力進行救援。據了解，這次災害至少造成1人死亡，79人受傷，傷者已送醫救治，其他具體受災情形仍在進一步核查。