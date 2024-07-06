說好週五6點後不工作！施凱爾熱線拜登 遭調侃：一上任就破功
61歲的英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer），在國會下議院改選後，一夕之間成為英國新一任首相，入主唐寧街10號，各項內政外交挑戰正等待著他，而他也沒閒著，一上任就與包含美國總統拜登（Joe Biden）在內的盟國元首通話，卻被眼尖的英媒發現，週五晚上仍在工作的施凱爾，似乎一上任就打破自己「週五晚上6點後不工作」的承諾。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，施凱爾已婚，與妻子維多利亞（Victoria）育有2個青春期的孩子；為了陪伴家人，施凱爾在就任首相前，就矢言要維持週五晚上6點之後不工作的習慣：「我會盡我所能，為維多利亞、她父親和孩子們，保留週五晚上的時間。」
不過，當地時間週五晚上9點多，施凱爾貼出他與美國總統拜登通話時的照片，打下：「感謝您對我們2國之間特殊關係的持續承諾，期待與您合作」，比他自己規定的下班時間晚了3個多小時。
不只如此，在貼出與拜登通話的貼文後，施凱爾又轉貼了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的貼文，保證英國會繼續支持烏克蘭。
施凱爾先前曾透露，妻子的父親來自猶太家庭，他們會盡量用週五晚上的時間來進行家庭祈禱：「這並不意味著我從來不需要在週五工作，當然不是，很多時候我都無法做到這一點，但我盡力保護那段時間，未來也想繼續，雖然我很清楚，要做到這一點真的很難。」