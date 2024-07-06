小暑美式、拿鐵買一送一！全家買6送6只限今天　7-11寄杯買10送10

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📍APP｜7月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜今起至7月7日（會員限定）
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹抹茶拿鐵，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至7月3日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵任選第2杯10元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿250元憑icash Pay折35元;憑icash2.0 或 OPEN錢包折25元
📍APP｜7月7日限定
◾珍珠奶茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾青梅冰茶／優格好多青茶任選4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾冰淇淋紅茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯160元，6.6折，原價75元、特價50元
📍APP｜即起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，7折（原價75元、特價52元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，7.2折（原價110元、特價79元）
🟡美廉社｜7月5日至7月7日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡小北百貨
📍門市｜7月6日小暑、7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11日（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元