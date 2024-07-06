拜登接受美媒《ABC》專訪談辯論夜　誓言2024奮戰到底

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拜登5日在辯論後首次接受電視訪問時說，由於重感冒和持續時差，他在和川普辯論時感到精疲力竭。「我生病了，我感覺很不舒服」。
拜登表示，「我們試著找出問題。他們做了一次測試要看我是否受到某種感染，你知道的，一種病毒。我沒有。我只是得了重感冒」。
拜登在接受主持人史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos)專訪時說，兩趟歐洲之行讓他精疲力竭，他累壞了，在做準備時沒有聽從自己的直覺。「那是個糟糕的一晚」。
這項專訪不同於拜登在公開演說中大量使用提詞機的做法，因此受到密切關注。
拜登前往搖擺州威斯康辛州參加造勢大會並接受電視訪問。
拜登表示，「上週我們進行了一場小辯論。不能說這是我的最好表現。但在那之後，就一直有很多臆測。『喬(拜登)會怎麼做？他會繼續參選？他會退選嗎？』」。
拜登說，「好吧，這就是我的答案：我會持續參選，而且會再次獲勝」。
然而，拜登面臨了來自黨內的潛在新阻礙。一名消息人士告訴路透社，備受尊崇的溫和民主黨參議員華納(Mark Warner)正在邀請同黨參議員8日會面，討論拜登的競選活動。
根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，華納正試圖要求這個團體施壓拜登退選。
拜登告訴記者，他已經和至少20位議員交談過，而且他們告訴他留下來。當被問到華納呼籲他退選時，拜登表示，據他所知，華納是唯一考慮這麼做的人。
拜登5日在麥迪遜(Madison)和選民的集會上說，他感謝副總統賀錦麗(Kamala Harris)的支持。
一旦拜登退選，賀錦麗將成為接替的最佳人選。在這場集會上，有一個人在拜登身後舉著「傳遞火炬，喬」的牌子。
在拜登的造勢大會結束後，賀錦麗在舊稱推特的X平台發文支持拜登。她表示，拜登一生都致力於為美國人而戰，「此時此刻，我知道我們所有人都準備為他而戰」。
先前一名消息人士告訴路透社說，美國眾議院的數十位民主黨議員正在密切關注拜登的這場訪問，一旦拜登表現不佳，他們準備要求他退選。
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