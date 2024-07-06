台北車站「靈堂風夜市」爆紅！活動是真的　8千人傻眼：告別式？

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貼文曝光後，吸引超過8千名網友朝聖回應「我昨天路過遠遠看也嚇一大跳，想說誰在這裡辦告別式啦」、「這什麼靈堂風......」、「還以為在紀念剛拆除的一殯」、「這活動是在幹麻的啊？怎麼搞的跟告別式一樣」、「昨天路過看到，第一眼看到也覺得攤位佈置很像是告別式會場」、「另外一側是紅色的，也同樣沒好到哪裡去....。」
台北車站「靈堂風夜市」爆紅是真的！限定2天攤位超多
而《NOWnews》記者實際查詢資料後，發現其實這是「2024台灣市博會北區場」的活動，而且活動只有限定兩天，即今（6）日以及明（7）日快閃，活動找來全台各地的美食小吃攤位一同助陣，包括花蓮道地原民美食、濃郁酒香的馬祖咖啡，多家知名店家許多都匯聚到北車來與大家同樂！
而且根據主辦單位宣傳，如果活動期間上午10：30抵達的話，可以領市博會商品兌換券；如果完成指定拍照任務的話，每天會抽出6位幸運的民眾獲得2000元大禮包；最後則是只要在攤位消費滿額還可以抽精美禮品，每天都有450份，適合不知道本週末要去哪的民眾到台北車站逛一逛呢！
🟡2024台灣市博會北區場
📍活動日期：7/6（六）、7/7（日）
📍活動時間：10：00-19：00
📍活動地點：臺北火車站（一樓多功能展演廳）