曾經遭江坤俊性騷擾！主播鄭凱云44字發文了 吐受害者心聲被推爆
談話節目御用來賓、乳房外科名醫江坤俊形象優質，日前被爆料出軌同院護理師，太太劉藺秦強調老公每天都有回家，「家庭狀況一切正常」，被解讀力挺另一半，不過昨（5）日江坤俊又遭傳曾經對節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云性騷擾，鄭凱云和電視台都證實此事，鄭凱云今天凌晨發聲：「願上天眷顧每一個勇敢的人！」
記者楊穎軒／綜合報導
據《中時新聞網》報導，電視圈盛傳，江坤俊多年前還是TVBS節目《健康2.0》固定來賓時，私下發過曖昧、性騷擾簡訊給主持人鄭凱云，且次數不只一次，即便鄭凱云閃躲及明確警告，江坤俊依然不收手，甚至還意圖動手動腳，鄭凱云忍無可忍向電視台高層申訴，表明拒絕和人品有問題的人合作。對此，鄭凱云僅證實確有此事，其餘不願多談。
今天半夜1點多，鄭凱云在臉書、IG發文，透露目前和家人在國外度假，「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛與溫暖！願上天眷顧...每一個善良、正直、認真、勇敢的人！」
鄭凱云貼文一發布，大批同業、親友和粉絲湧入留言打氣：「善良、正直、認真、勇敢是我們教育孩子們的最佳榜樣 」、「心疼凱云，加油」、「支持凱云，溫暖善良如妳」、「很勇敢願意能把該說的說出來」、「妳做得對」、「辛苦了！」
※【NOWnews 今日新聞
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