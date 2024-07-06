湖人又搶輸了？國王和公牛最後談判 DeRozan 48小時內可能被交易
NBA本季自由市場已開市近一周，如Paul George、Klay Thompson等大咖球員都陸續加入新東家，市場上能補強的明星球員已經不多，近期聖安東尼奧馬刺、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、沙加緬度國王，都對向芝加哥公牛以先簽後換方式引進鋒線DeMar DeRozan有濃厚興趣，今（6）日ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski曝光更多內幕，「國王正在與公牛進行最後談判，DeMar DeRozan降臨沙加緬度的交易案，可能在未來24小時至48小時內發生。」
記者張志宇／綜合報導
公牛不願承擔巨額薪資 將會是三方交易
Wojnarowski透露，「現年34歲的DeMar DeRozan希望與新球團達成一份年均薪2000萬美元到2500萬美元，且年限為至少3年的合約，目前國王與公牛的討論已經進入最後階段，這筆交易將有可能在未來24小時至48小時內發生。」
雖然這筆交易高機率將完成，但Wojnarowski也指出，「公牛球團不願意在此交易中承擔擁有高額薪資的球員，因此必須有第3方球隊加入交易案，雙方目前也在積極尋找第3方，讓這筆交易案順利成行。」
DeMar DeRozan上賽季為公牛出賽79場，場均上陣37.8分鐘，能貢獻24分、5.3助攻、4.3籃板，整體命中率為48％、三分命中率為33.3％，是一位擁有穩定中距離與組織能力的前鋒。