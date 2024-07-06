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潘政琮調整狀態赴巴黎奧運！上一屆「7人爭銅」成贏家仍歷歷在目

▲即將代表中華台北前進2024巴黎奧運的高爾夫球國手潘政琮，在美巡約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）次輪以兩輪負14桿的精采表現，和艾隆雷（Aaron Rai）暫時並列領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲即將代表中華台北前進2024巴黎奧運的高爾夫球國手潘政琮，在美巡約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）次輪以兩輪負14桿的精采表現，和艾隆雷（Aaron Rai）暫時並列領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著2024巴黎奧運的腳步越來越近，兩位即將代表中華台北前進巴黎的高爾夫好手潘政琮與俞俊安，表現也逐漸加溫。兩人都在美巡約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）次輪繳出負8桿的63桿，潘政琮更以兩輪負14桿的精采表現，和艾隆雷（Aaron Rai）暫時並列領先。對於即將到來的奧運，他也希望將自己調整到最佳狀態，為國家打出好成績。

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潘政琮發揮精彩　盼能在奧運調整到最佳狀態

「我對自己的表現也很感動。當風速達到15、20哩時，其實是非常困難的。風向完全相反，開球的打法也不同，也必須用不同的球桿與號數來進攻果嶺。我能打出許多很好的鐵桿，替自己創造抓鳥的機會。而第14洞的老鷹總是讓人感覺美好。」在第二輪抓下一鷹六鳥且沒有任何柏忌的潘政琮說道。「我已經很久沒有打出63桿了，所以到目前為止，這是很好的一周。」

如果潘政琮延續出色表現直到週日，將能大幅提升他目前暫居聯邦快遞盃第116位的排名。這位2019 RBC傳承賽（RBC Heritage）冠軍在今年賽季只有一場前十名，在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第三。他希望能在8月1日至4日舉行的巴黎奧運之前，讓自己調整到最佳的比賽狀況。

「對我的國家和我自己來說這是最重要的賽事。能在四年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」潘政琮說道。

連續3屆參加奧運　上一屆為中華隊帶回歷史第一面高爾夫獎牌

這將是潘政琮連續第3次打進奧運高爾夫項目。他在2020東京奧運強拉尾盤，憑藉著最後一輪的63桿，搶進多達7人的銅牌延長賽，並於四洞延長賽中先後力克松山英樹、羅瑞麥克洛伊（Rory McIIroy）、柯林森川（Collin Morikawa）等頂尖高手，替中華台北帶回史上第一面的奧運高爾夫獎牌。

「那真的是一次經歷。」潘政琮說。「高爾夫延長賽從來沒有7名球員爭奪第3名的情況，且其中還有超級巨星。我的意思是，這絕對是我老了之後會講給小朋友聽的故事。彌足珍貴的銅牌，這是一段特別的回憶。」

而即將在今年首度出征奧運的俞俊安，次輪繳出十鳥兩博忌的63桿，兩輪累計負11桿暫時並列第10名，也大有機會在周末爭奪冠軍盃。

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