劉德華女兒「正臉長相」又被翻出！影迷大驚：和媽媽相似度達99%
香港巨星劉德華（華仔）2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，消息全面封鎖，隔年他的岳父過世，華仔現身喪禮才洩露已婚身分，震撼全亞洲，而今夫妻倆的愛女Hanna剛滿12歲，日前朱麗蒨帶女兒外出的舊照再度於網路上瘋傳，Hanna正臉曝光，長相幾乎是媽媽的翻版。
記者楊穎軒／綜合報導
微博前陣子流傳2張劉德華女兒的正面相片，照片中，朱麗蒨完全沒化妝，穿戴黑框眼鏡、黑色服裝，腿上坐著愛女Hanna，據了解，母女倆正在欣賞華仔的演唱會，時間點約為6年前，紮著丸子頭的Hanna，有著飽滿額頭、明亮大眼睛和迷人臥蠶，整體五官與媽媽較為相似，鷹勾鼻、嘴巴則複製天王爸爸。
網友見到Hanna的廬山真面目，訝異地說：「和媽媽相似度達99%」、「基因真是奇妙的魔術師，造就妳獨一無二的美！」
去年12月5日，劉德華替97歲父親劉禮舉辦告別式，華仔牽著老婆朱麗蒨、女兒Hanna現身靈堂，當時11歲的Hanna一頭波浪捲髮披肩，穿全黑外套、洋裝配皮鞋，眉頭深鎖，雖然戴口罩只露出半張臉，但外貌和朱麗蒨就像同一個模子刻出來，身高逼近劉德華的肩膀，模樣已經是亭亭玉立的少女。