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劉德華女兒「正臉長相」又被翻出！影迷大驚：和媽媽相似度達99%

▲劉德華女兒正面照片再次引發討論，被認為長得像媽媽朱麗蒨比較多。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲劉德華女兒正面照片再次引發討論，被認為長得像媽媽朱麗蒨比較多。（圖／ 電影紅毯先生微博）

記者楊穎軒／綜合報導

香港巨星劉德華（華仔）2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，消息全面封鎖，隔年他的岳父過世，華仔現身喪禮才洩露已婚身分，震撼全亞洲，而今夫妻倆的愛女Hanna剛滿12歲，日前朱麗蒨帶女兒外出的舊照再度於網路上瘋傳，Hanna正臉曝光，長相幾乎是媽媽的翻版。

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微博前陣子流傳2張劉德華女兒的正面相片，照片中，朱麗蒨完全沒化妝，穿戴黑框眼鏡、黑色服裝，腿上坐著愛女Hanna，據了解，母女倆正在欣賞華仔的演唱會，時間點約為6年前，紮著丸子頭的Hanna，有著飽滿額頭、明亮大眼睛和迷人臥蠶，整體五官與媽媽較為相似，鷹勾鼻、嘴巴則複製天王爸爸。

▲Hanna（右）被朱麗蒨抱在懷中，下半臉神似劉德華。（圖／Bunny娛樂微博）
▲▼Hanna（上下圖右）被朱麗蒨抱在懷中，下半臉神似劉德華。（圖／頂流顏究社微博）
▲Hanna（右）被朱麗蒨抱在懷中，下半臉神似劉德華。（圖／頂流顏究社微博）
網友見到Hanna的廬山真面目，訝異地說：「和媽媽相似度達99%」、「基因真是奇妙的魔術師，造就妳獨一無二的美！」

去年12月5日，劉德華替97歲父親劉禮舉辦告別式，華仔牽著老婆朱麗蒨、女兒Hanna現身靈堂，當時11歲的Hanna一頭波浪捲髮披肩，穿全黑外套、洋裝配皮鞋，眉頭深鎖，雖然戴口罩只露出半張臉，但外貌和朱麗蒨就像同一個模子刻出來，身高逼近劉德華的肩膀，模樣已經是亭亭玉立的少女。

▲劉德華牽著老婆朱麗倩、女兒劉向蕙步入靈堂。（圖／翻攝自微博）
▲Hanna去年被劉德華牽著手，與朱麗蒨一起參加爺爺的喪禮。（圖／香港電影吧微博）

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