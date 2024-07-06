Netflix將開樂園！能體驗《魷魚遊戲》闖關　估明年於美國2處開幕

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Netflix過去幾年在世界各地推出各種體驗型的快閃活動，這次確定進一步打造新的娛樂場所，將以沉浸式的體驗，帶領所有粉絲走進經典影劇的世界，除了可以看到包括《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、《柏捷頓家族》等等作品，當然可以購買一系列周邊商品，甚至可大啖影集裡的美食。
Netflix可能重現紅遍全球的原創影集《魷魚遊戲》中的玻璃橋關卡，直接讓影迷體驗膽戰心驚的闖關活動；還有也會還原的美國的科幻恐怖電視劇《怪奇物語》，推出周邊；又或是你可以在這座主題樂園裡與《柏捷頓家族》一起享用下午茶，體驗皇室貴族般的生活。
目前「Netflix House」計劃在美國開設，預期2025分別會在美國賓州的King of Prussia、美國德州Galleria Dallas兩間購物中心率先開幕。
另外，遊客到日本橫濱必看的18公尺巨型鋼彈在今年3月底因「橫濱鋼彈工廠（Yokohama Gundam Factory）」展期結束，也跟著退場。不過近日萬代（Bandai）官方宣布，2025年這尊鋼彈即將復活，地點就在日本的關西大阪，配合萬國博覽會重新登場，展期為2025年4月13日至10月13日。
這次巨型鋼彈展出將不再像橫濱一樣為可動模式，但是會改成擺出帥氣的半跪姿態，右手舉高朝向天空，還會打上美麗燈光特效，包含希望「全世界的人們，可以藉由鋼彈互相連結，並共同思考未來」之涵義。