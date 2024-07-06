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華容洞庭湖決堤持續搶險！習近平、李強發聲　批示：全力搶救

▲中國湖南岳陽華容縣洞庭湖一線堤坊，5日發生管湧、決堤等險情，寬度並持續擴大，超過5000名民眾被疏散。（擷取自微博）
▲中國湖南岳陽華容縣洞庭湖一線堤坊，5日發生管湧、決堤等險情，寬度並持續擴大，超過5000名民眾被疏散。（擷取自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

在長江及洞庭湖流域洪水高漲下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防，5日下午4點左右發生「管湧」險情，同天下午5點多，因緊急封堵失敗、堤壩決堤，截至6日上午9時，洞庭湖團洲垸潰口寬達220公尺，潰口堤內外水位僅相差0.17公尺。中國國家主席習近平、中國國務院總理李強都已發聲，要求「全力搶險救援」。

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綜合中媒報導，「管湧」是堤防工程常見險情之一，是指在汛期高水位情況下，堤防背水側發生流土和地下侵蝕。華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口的搶險工作已持續了一整夜，由於強行堵口的難度太高，只能等大堤兩邊的水位差稍微小一些或持平的時候，再開始堵口，為此已準備好1萬個卵石袋，從各地緊急調集近萬噸砂石、至少18輛車輛填堵。

報導指出，在遭遇今年以來的最強降雨後，洞庭湖時隔4年再次遭遇高洪水位，儘管日前洪峰已過，洞庭湖標誌性水文站-城陵磯站5日仍維持警戒水位。洪水破堤後，搶險人員雖然對潰口採取了「沉車裹頭」等方式緊急處理，但面對如此高洪水位，決堤口仍在進一步擴大，搶險形勢十分嚴峻。

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截至6日上午9時，洞庭湖團洲垸潰口寬220公尺，潰口堤內外水位僅相差0.17公尺，待水位持平就會著手對潰口進行封堵，大批車輛人員在堤上待命，現場馬不停蹄建造施工平台，以方便工程車輛出入。

中國國家主席習近平指示，及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力展開搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。中國國務院總理李強也批示稱，要全力做好搶險、安置受災人民，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。

目前已知約5755名民眾安全疏散，暫未出現人命傷亡。中國氣象部門的數據顯示，湖南從上月16日開始持續近20天的強降雨，平均雨量達310.2毫米（公釐），較常年同期偏多1.5倍，為1961年以來同期最多。

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