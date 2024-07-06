華容洞庭湖決堤持續搶險！習近平、李強發聲　批示：全力搶救

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報導指出，在遭遇今年以來的最強降雨後，洞庭湖時隔4年再次遭遇高洪水位，儘管日前洪峰已過，洞庭湖標誌性水文站-城陵磯站5日仍維持警戒水位。洪水破堤後，搶險人員雖然對潰口採取了「沉車裹頭」等方式緊急處理，但面對如此高洪水位，決堤口仍在進一步擴大，搶險形勢十分嚴峻。
截至6日上午9時，洞庭湖團洲垸潰口寬220公尺，潰口堤內外水位僅相差0.17公尺，待水位持平就會著手對潰口進行封堵，大批車輛人員在堤上待命，現場馬不停蹄建造施工平台，以方便工程車輛出入。
@chnia.nb#洞庭湖 发生决堤险情，首批武警抵达现 场！（记者：钱江王钧冷俊鹏等)#现场实 拍收起
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中國國家主席習近平指示，及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力展開搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。中國國務院總理李強也批示稱，要全力做好搶險、安置受災人民，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。
目前已知約5755名民眾安全疏散，暫未出現人命傷亡。中國氣象部門的數據顯示，湖南從上月16日開始持續近20天的強降雨，平均雨量達310.2毫米（公釐），較常年同期偏多1.5倍，為1961年以來同期最多。