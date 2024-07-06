車銀優、Rosé傳祕戀至少3年！疑情侶照數量太多 粉絲：可以接受
27歲「臉蛋天才」、南韓演員兼歌手車銀優近來被爆出新緋聞，對象為女子天團BLACKPINK同齡的成員Rosé，眼尖的粉絲發現，兩人近幾年有太多「同地點但不同時間」發布的Instagram照片，懷疑小倆口已經低調交往至少3年以上。
記者楊穎軒／綜合報導
車銀優、Rosé 2021年都在國外某美術館的展品前留影，分享照片的時間只相差15天，隔年兩人都受邀前往巴黎時裝週，不僅在街上外拍的角度雷同，還在同一家餐廳消費、擺拍，去年4月BLACKPINK登上美國科切拉音樂節（Coachella）音樂節表演，車銀優也出席BLACKPINK的慶功派對。
此外，今年4月車銀優、Rosé又先後參觀日本常設的TeamLab Planets互動體驗展覽，這些看似巧合拍下的IG照片，被質疑是情侶間的「lovestagrams」，粉絲直呼：「絕配」、「如果戀愛消息是真的，我覺得可以接受呢！」
然而，有人認為所謂車銀優、Rosé的戀愛證據太過牽強，畢竟這些相片也可以說觀光客模式的照片，而針對這對檯面上幾乎沒有任何交集，卻爆出祕戀傳聞的大明星，車銀優、Rosé的經紀公司目前都沒有做出回應。