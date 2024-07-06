鄭文燦疑土地開發涉貪遭聲押 這2縣長也捲弊案被調查中
海基會董事長鄭文燦疑捲入桃園市長任內土地開發變更案，昨日驚傳一下機就被調查局帶回漏夜偵訊，今（6）日凌晨向法院聲押禁見。針對縣市長涉貪遭調查案，鄭文燦並非首例，就現任縣市首長中，包含新竹縣長楊文科、宜蘭縣長陳姿妙都因涉貪分別被交保與起訴。
社會組/綜合報導
今年2月底，新竹地檢署大動作搜索新竹縣長楊文科辦公室，並傳喚楊文科到案說明，訊後認為楊文科涉嫌貪污嫌疑重大，但無羈押之必要，因此諭令50萬元交保候傳。全案疑因涉入「豐采520」天坑案，周邊道路10個月內就出現5次「天坑」，甚至發生特斯拉掉進天坑內，引發全國矚目。
此外，宜蘭縣長林姿妙也捲入涉貪，2022年遭宜蘭地檢署以洗錢、偽造文書、貪污等罪起訴，其中也包含她的女兒林羿伶及宜蘭縣府3名局處長等15人，全被起訴。檢方更列出四大罪狀：
第一、羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二、羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約約240萬元利益。
第三、羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分。第四、林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。