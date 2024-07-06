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《原子少年2》4超夯成員！可愛小新來襲　「小林佳辰」Alex電力強

▲《原子少年2》未播先轟動，人氣選手包括可愛搞笑的小新（左起）、有第一季「學長」林佳辰味道的電眼Alex和來自日本的加藤琉士。（圖／翻攝自IG）
▲《原子少年2》未播先轟動，人氣選手包括可愛搞笑的小新（左起）、有第一季「學長」林佳辰味道的電眼Alex和來自日本的加藤琉士。（圖／翻攝自IG）

記者李欣容／台北報導

由知名製作人詹仁雄與踢帕娛樂合作的選秀節目《原子少年2》回歸，延續第一季行星宇宙概念，今年以「6大行星元素」為組合，包括晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，隨著節目推進，許多人氣選手也逐漸受到關注，《NOWnews今日新聞》搶先整理出4位魅力爆棚的人氣選手，可愛活潑的小新、有第一季「學長」林佳辰味道的電眼Alex、來自日本的加藤琉士和最小成員13歲的至琦。

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17歲小新隸屬世界Breaking冠軍舞團　擅長街舞是校園風雲人物

17歲的小新隸屬於甫得世界Breaking冠軍的「築夢者」舞團，可愛長相在首次錄影就擄獲大批姊姊的心，因出眾外型，時常替學校拍攝形象照，擅長街舞的他也是校園內的風雲人物，外型陽光帥氣，個性也非常活潑，認為自己是塊諧星的料，也是團體中最鬧的。

▲17歲的小新舞蹈實力堅強，外型陽光帥氣。（圖／翻攝自IG）
▲17歲的小新舞蹈實力堅強，外型陽光帥氣。（圖／翻攝自IG）
「小林佳辰」Alex擁魅惑之眼　曾在韓SM娛樂擔任練習生

23歲的Alex有著一雙電眼，粉絲都稱他的眼神是「魅惑之眼」，頗有第一季林佳辰（現為男團Ozone成員）的味道，曾經在韓國SM娛樂以及Big Hit娛樂（現HYBE娛樂）擔任過練習生，也曾是韓團ENHYPEN的預備成員，經歷讓他擁有超群實力。

▲Alex外型陽光，一雙迷人電影讓許多女粉瘋狂。（圖／翻攝自IG）
▲Alex外型陽光，一雙迷人電影讓許多女粉瘋狂。（圖／翻攝自IG）
14歲日籍選手加藤琉士6歲來台　曾參加菲律賓Body Rock比賽奪第5名

14歲的加藤琉士來自日本東京父母都是日本人，但他6歲就到台灣，目前就讀美國學校，興趣是打籃球跟跳街舞，街舞也已經跳6年，曾在菲律賓的比賽Body Rock拿下第五名，自認有反差萌，希望在團隊能擔任「氣氛擔當」。

▲來自日本的加藤琉士，因為6歲就到台灣，中文非常流利。（圖／翻攝自IG）
▲來自日本的加藤琉士，因為6歲就到台灣，中文非常流利。（圖／翻攝自IG）
原子少年2最小成員至琦13歲　可愛無敵舞蹈實力紮實

年紀最小的至琦今年13歲，因為看了第一季的節目，讓他對舞台有了嚮往，自認在舞台上最強的武器是青春活力，要比可愛沒人能贏得過他，舞蹈實力也不在話下。

▲至琦年僅13歲，是選手中年紀最小的。（圖／翻攝自YouTube）
▲至琦年僅13歲，是選手中年紀最小的。（圖／翻攝自YouTube）

原子少年2的第二輪投票即將開始，馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz

《原子少年2》節目中除了由導師們提供建議與評分，也與橘子集團旗下即將推出的全新平台「hidol」合作，將透過《原子少年2》與 hidol 合作的獨家線上投票頁呈現少年們的網路人氣作為評分一環，希望少年透過實力與人氣抓緊粉絲的心。 

【原子少年2播出資訊】

8/24起 每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播

晚間十點｜中華電信MOD上線

8/30起 每週五 晚間十點｜中視播出

8/31起 每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架

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