金秀賢抵台再學「老婆」！從頭到腳撞衫金智媛 粉絲敲碗：快官宣
韓星金秀賢因演出《淚之女王》人氣再翻漲，許多粉絲都將他和女主角金智媛送作堆，頻頻尋找兩人交往的蛛絲馬跡，先前才被發現金秀賢和金智媛上傳的自拍照構圖神似，金秀賢昨（5）日抵台，又被抓包和金智媛的穿搭如出一轍，對比照在網路上瘋傳，讓粉絲都敲碗兩人趕快宣布交往。
記者吳昕蓓／綜合報導
金秀賢昨日現身桃園機場，身穿白色T恤搭配牛仔褲，外搭一件黑色外套及鴨舌帽，一身簡約輕便，帥氣程度仍舊破表，有網友發現，金秀賢的穿搭和金智媛先前抵台時的一模一樣，當時金智媛也是以白色上衣配牛仔褲，再搭黑色夾克及同色帽子，兩人的好默契讓網友忍不住戲稱他們是「T恤CP」、「背心CP」。
事實上，先前金智媛在IG上曬出來台灣的一系列照片，分別作出拿起手機自拍、半身露出微笑、對鏡頭比手勢的POSE，而金秀賢時隔幾日也在IG分享相同動作、角度的自拍照，立刻引發網友們瘋猜，兩人是否在隔空傳情，這些照片隨後火速被金秀賢下架，再度掀起網友熱議，「此地無銀三百兩嘛。」
當時求證兩人所屬的經紀公司，金智媛、金秀賢是否真的在交往，公司並沒有正面回應，如今金秀賢又跟著「老婆」的穿搭走，網友也忍不住敲碗要兩人趕快宣布交往，還有人笑虧金秀賢幼稚，總是愛學金智媛的打扮。