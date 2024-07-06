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行動支持基層棒球運動！第二屆傳愛盃少棒聯誼賽登場

▲參賽球隊與協辦贊助單位合影。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲參賽球隊與協辦贊助單位合影。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的2025第二屆傳愛盃少棒聯誼賽，今(6)日上午10點在高雄市鼓岩國小棒球場舉行開幕典禮，除了去年的鼓岩、鼓山、美濃、桃源國小，今年再增加金潭及屏山等兩支國小棒球隊參賽，前中職味全龍選手蔡昆祥及台鋼雄鷹副隊長陳正毅也特別到場勉勵小球員。

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▲高雄市傳愛協會理事長陳品聲（中）頒簽名紀念球給協辦贊助單位。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲高雄市傳愛協會理事長陳品聲（中）頒簽名紀念球給協辦贊助單位。（圖／記者陳美嘉翻攝）
高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，除了提倡運動健身的比賽宗旨，也以實際行動結合社會資源幫助孩子們，希望傳愛盃可以一屆接一屆辦下去，為基層棒球運動挹注更多力量。

陳品聲指出，由於去年第一屆賽事成功獲得迴響，今年有更多單位共襄盛舉，紛紛加入協辦單位。而屏東榮總家庭暨社區醫學科主任陳弘哲，曾擔任無國界醫生，熱心參與公益活動，這次也利用休假全力支援，守護小朋友的運動健康。

▲第二屆傳愛盃少棒聯誼賽熱烈開打。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲第二屆傳愛盃少棒聯誼賽熱烈開打。（圖／記者陳美嘉翻攝）
中職台鋼雄鷹隊特別派陳正毅出席開幕典禮，用意就是希望不是出身傳統棒球名校的他，能以小琉球打職棒第一人的身分，激勵小朋友不要看輕自己，訓練好個人的基本功，督促自己更拚、更往上爬，終有一天一定可以圓夢，「成功是留給準備好的人」。

高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，創辦這項比賽的動機，希望鼓勵熱愛棒球的偏鄉學校小朋友與家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來，尤其在過程中，與社會資源的結合，秉持「愛心助人真誠服務」與「見苦、惜福、再造福、傳愛最幸福」精神，期勉孩子們不僅球技日益精進，進德修業也不斷加強，終能為自己與家庭社會創造美好希望。

第二屆傳愛盃少棒聯誼賽於7月6、7日進行兩天賽事，為了提高各界參與，主辦單位也在臉書發起成功預測冠軍隊抽好禮的活動，只要上協會臉書留言，從六隊中預測最具冠軍相的球隊，就有機會抽中台鋼雄鷹紀念簽名球及紀念簽名帽。

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