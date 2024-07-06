行動支持基層棒球運動！第二屆傳愛盃少棒聯誼賽登場

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陳品聲指出，由於去年第一屆賽事成功獲得迴響，今年有更多單位共襄盛舉，紛紛加入協辦單位。而屏東榮總家庭暨社區醫學科主任陳弘哲，曾擔任無國界醫生，熱心參與公益活動，這次也利用休假全力支援，守護小朋友的運動健康。
中職台鋼雄鷹隊特別派陳正毅出席開幕典禮，用意就是希望不是出身傳統棒球名校的他，能以小琉球打職棒第一人的身分，激勵小朋友不要看輕自己，訓練好個人的基本功，督促自己更拚、更往上爬，終有一天一定可以圓夢，「成功是留給準備好的人」。
高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，創辦這項比賽的動機，希望鼓勵熱愛棒球的偏鄉學校小朋友與家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來，尤其在過程中，與社會資源的結合，秉持「愛心助人真誠服務」與「見苦、惜福、再造福、傳愛最幸福」精神，期勉孩子們不僅球技日益精進，進德修業也不斷加強，終能為自己與家庭社會創造美好希望。
第二屆傳愛盃少棒聯誼賽於7月6、7日進行兩天賽事，為了提高各界參與，主辦單位也在臉書發起成功預測冠軍隊抽好禮的活動，只要上協會臉書留言，從六隊中預測最具冠軍相的球隊，就有機會抽中台鋼雄鷹紀念簽名球及紀念簽名帽。